Гендиректор ЛНЗ: Были шокированы финансовыми пожеланиями Дулуба

Генеральный директор "ЛНЗ" Андрей Колесник прокомментировал информацию Виктора Вацко о том, что бывший главный тренер команды Олег Дулуб хотел повышение зарплаты в 4 раза.

"Прежде всего, Олег Анатольевич вместе с командой выполнили поставленную задачу – "ЛНЗ" закрепился в УПЛ в своем первом сезоне. Мы верили в компетенцию этого главного тренера и, как видим, не ошиблись с выбором в ситуации, когда нужно было унять стартовый мандраж команды в начале дебютного сезона в УПЛ. Олег Дулуб ярко продемонстрировал свой уровень и добился необходимого результата.

У Олега Анатольевича истекал контракт после прошлого сезона. Мы обсуждали условия нового контракта, но тренер высказал финансовые пожелания, которые мы просто не можем выполнить.

Некорректно говорить о суммах, потому что это конфиденциальная информация, но, честно говоря, мы были в шоке от таких пожеланий. Думаю, что такой уровень зарплаты был бы 2-3 среди тренеров УПЛ. Мы такого позволить себе на данном этапе не можем. Поэтому мы не смогли договориться о новом соглашении", - сказал Колесник.