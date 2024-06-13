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Гендиректор ЛНЗ: Были шокированы финансовыми пожеланиями Дулуба
Экс-тренер хотел повышения зарплаты
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Генеральный директор "ЛНЗ" Андрей Колесник прокомментировал информацию Виктора Вацко о том, что бывший главный тренер команды Олег Дулуб хотел повышение зарплаты в 4 раза.
"Прежде всего, Олег Анатольевич вместе с командой выполнили поставленную задачу – "ЛНЗ" закрепился в УПЛ в своем первом сезоне. Мы верили в компетенцию этого главного тренера и, как видим, не ошиблись с выбором в ситуации, когда нужно было унять стартовый мандраж команды в начале дебютного сезона в УПЛ. Олег Дулуб ярко продемонстрировал свой уровень и добился необходимого результата.
У Олега Анатольевича истекал контракт после прошлого сезона. Мы обсуждали условия нового контракта, но тренер высказал финансовые пожелания, которые мы просто не можем выполнить.
Некорректно говорить о суммах, потому что это конфиденциальная информация, но, честно говоря, мы были в шоке от таких пожеланий. Думаю, что такой уровень зарплаты был бы 2-3 среди тренеров УПЛ. Мы такого позволить себе на данном этапе не можем. Поэтому мы не смогли договориться о новом соглашении", - сказал Колесник.
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