Легионер Черноморца: 80%, что контракт продлевать не буду

Центральный защитник Лука Гучек склоняется к тому, чтобы покинуть "Черноморец".

"Мы еще ведем переговоры, но 80%, что контракт продлевать не буду. Действующее соглашение заканчивается 30 июня, поэтому окончательное решение будет принято в ближайшее время", - рассказал словенский футболист.

25-летний Гучек перешел в "Черноморец" в январе 2023 года из словенского клуба "Радомье". Его интересы представляет агентство ProStar. Всего в футболке одесского клуба он провел 35 матчей и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

"Черноморец" по итогам минувшего сезона УПЛ занял 12-е место.