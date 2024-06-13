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Легионер Черноморца: 80%, что контракт продлевать не буду
Центрбек отыграл в одесском клубе полтора года
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Центральный защитник Лука Гучек склоняется к тому, чтобы покинуть "Черноморец".
"Мы еще ведем переговоры, но 80%, что контракт продлевать не буду. Действующее соглашение заканчивается 30 июня, поэтому окончательное решение будет принято в ближайшее время", - рассказал словенский футболист.
25-летний Гучек перешел в "Черноморец" в январе 2023 года из словенского клуба "Радомье". Его интересы представляет агентство ProStar. Всего в футболке одесского клуба он провел 35 матчей и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.
"Черноморец" по итогам минувшего сезона УПЛ занял 12-е место.
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