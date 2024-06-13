Марино Пушич - лучший тренер сезона в УПЛ

Украинская Премьер-лига провела голосование среди клубов и определила лучшего тренера по итогам сезона-2023/24. Победителем стал наставник "Шахтера" Марино Пушич.

На втором месте расположился коуч "Кривбасса" Юрий Вернидуб, на третьем - рулевой "Динамо" Александр Шовковский.

Напомним, Пушич возглавил "Шахтер" в октябре 2023 года. В течение первого сезона работы в Украине наставник "горняков" выиграл сразу два титула - чемпионство и Кубок Украины.

В еврокубках дончане под руководством тренера удачно выступили на групповом этапе Лиги чемпионов, заняв 3-е место и завоевав право представлять Украину в Лиге Европы.