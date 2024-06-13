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Марино Пушич - лучший тренер сезона в УПЛ
Клубы УПЛ определили победителя путем голосования
shakhtar.com
Украинская Премьер-лига провела голосование среди клубов и определила лучшего тренера по итогам сезона-2023/24. Победителем стал наставник "Шахтера" Марино Пушич.
На втором месте расположился коуч "Кривбасса" Юрий Вернидуб, на третьем - рулевой "Динамо" Александр Шовковский.
Напомним, Пушич возглавил "Шахтер" в октябре 2023 года. В течение первого сезона работы в Украине наставник "горняков" выиграл сразу два титула - чемпионство и Кубок Украины.
В еврокубках дончане под руководством тренера удачно выступили на групповом этапе Лиги чемпионов, заняв 3-е место и завоевав право представлять Украину в Лиге Европы.
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