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Марино Пушич - лучший тренер сезона в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Клубы УПЛ определили победителя путем голосования

Марино Пушич - лучший тренер сезона в УПЛ

shakhtar.com

Новина українською

Украинская Премьер-лига провела голосование среди клубов и определила лучшего тренера по итогам сезона-2023/24. Победителем стал наставник "Шахтера" Марино Пушич.

На втором месте расположился коуч "Кривбасса" Юрий Вернидуб, на третьем - рулевой "Динамо" Александр Шовковский.

Напомним, Пушич возглавил "Шахтер" в октябре 2023 года. В течение первого сезона работы в Украине наставник "горняков" выиграл сразу два титула - чемпионство и Кубок Украины.

В еврокубках дончане под руководством тренера удачно выступили на групповом этапе Лиги чемпионов, заняв 3-е место и завоевав право представлять Украину в Лиге Европы.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
13.06.2024 в 13:27
Вернидуб конечно лучший! Это выбор всех украинских болельщиков! А за бестолкового и невзрачного пушича команды голосовали под давлением фсбшной мрази ахметова. Мне об этом Носов рассказал..
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
13.06.2024 в 13:27
Вернидуб конечно лучший! Это выбор всех украинских болельщиков! А за бестолкового и невзрачного пушича команды голосовали под давлением фсбшной мрази ахметова. Мне об этом Носов рассказал..
Ответить
0
1
Kondor (Веселе)
13.06.2024 в 13:08
Якось даже дивно!
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