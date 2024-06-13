Хавбек Черноморца покинул клуб и перейдет в Буковину. Другого игрока одесситы не отпускают

Богдан Бойчук не будет продлевать контракт с "Черноморцем".

По информации ТаТоТаке, вчера 28-летний хавбек подписал контракт с "Буковиной", сохранив финансовые условия, на которых выступал в УПЛ.

Кроме того, руководство "Черноморца" приняло решение не отпускать другого основного игрока - Андрея Штогрина, по которому в клуб поступило предложение из Греции.

На счету Бойчука 4 гола и 2 результативные передачи в 28 матчах за одесситов в сезоне 2023-24 во всех турнирах.