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Хавбек Черноморца покинул клуб и перейдет в Буковину. Другого игрока одесситы не отпускают

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Хавбек Черноморца покинул клуб и перейдет в Буковину. Другого игрока одесситы не отпускают

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Богдан Бойчук не будет продлевать контракт с "Черноморцем".

По информации ТаТоТаке, вчера 28-летний хавбек подписал контракт с "Буковиной", сохранив финансовые условия, на которых выступал в УПЛ.

Кроме того, руководство "Черноморца" приняло решение не отпускать другого основного игрока - Андрея Штогрина, по которому в клуб поступило предложение из Греции.

На счету Бойчука 4 гола и 2 результативные передачи в 28 матчах за одесситов в сезоне 2023-24 во всех турнирах.

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Буковина (Черновцы) Черноморец (Одесса) Богдан Бойчук
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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