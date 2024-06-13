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Любенович остается? Минай огласил план подготовки к новому сезону

Премьер-лига

Команда будет готовится под руководством старого тренерского штаба

Любенович остается? Минай огласил план подготовки к новому сезону

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

"Минай" объявил план подготовки к новому сезону. Команда приступит к подготовке к старту нового сезона 17 июня.

Подопечные Желько Любеновича и весь тренерский штаб соберутся на базе в Минае. Команда пройдет медосмотр, а после стартуют тренировки по спарринг-программе.

Пока что клуб и главный тренер занимаются подбором соперников по товарищеским играм (на данный момент известно о спарринге с "Карпатами").

В клубе отмечают, что в расположение команды не вернутся полузащитники Сергей Петько и Василий Вашкеба, защитник Дмитрий Немчанинов, которые покинули "Минай".

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Минай" вылетел из УПЛ и в новом сезоне будет играть в Первой лиге.

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Источник:
Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
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