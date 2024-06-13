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Шахтер предложил 1.4 млн евро за защитника сборной Туниса
Но у горняков есть конкурент в России
фото из соцсетей
"Шахтер" сделал предложение тунисскому "Сфаксьену" по защитнику Алаа Граму, сообщает журналист Ахмед Адала.
По данным источника, "горняки" предложили за игрока 1,4 млн евро.
Также у тунисского клуба есть предложение по Граму от российских "Крыльев Советов", который предлагает 700 тысяч евро плюс 50% со следующего трансфера.
Тунисский клуб еще не принял решения.
Грам – воспитанник "Сфаксьена", его контракт с клубом действителен до 2025 года. Всего за первую команду провел 98 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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Также в активе парня 3 игры за сборную Туниса.
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