  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер предложил 1.4 млн евро за защитника сборной Туниса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер предложил 1.4 млн евро за защитника сборной Туниса

Премьер-лига
Обновлено

Но у горняков есть конкурент в России

Шахтер предложил 1.4 млн евро за защитника сборной Туниса

фото из соцсетей

Новина українською

"Шахтер" сделал предложение тунисскому "Сфаксьену" по защитнику Алаа Граму, сообщает журналист Ахмед Адала.

Читайте такжеШахтер рассматривает возможность судебного иска против Тоттенхэма в вопросе подписания Манора Соломона

По данным источника, "горняки" предложили за игрока 1,4 млн евро.

Также у тунисского клуба есть предложение по Граму от российских "Крыльев Советов", который предлагает 700 тысяч евро плюс 50% со следующего трансфера.

Тунисский клуб еще не принял решения.

Грам – воспитанник "Сфаксьена", его контракт с клубом действителен до 2025 года. Всего за первую команду провел 98 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в активе парня 3 игры за сборную Туниса.

По теме
yellow-arrow
Любенович остается? Минай огласил план подготовки к новому сезону
yellow-arrow
Хавбек Черноморца покинул клуб и перейдет в Буковину. Другого игрока одесситы не отпускают
yellow-arrow
Марино Пушич - лучший тренер сезона в УПЛ
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости