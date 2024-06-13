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Кривбасс согласовал с Сантини условия нового контракта, но пока не договорился с Сьоном

Премьер-лига
Обновлено

Пока что неясно, смогут ли клубы договориться между собой

Кривбасс согласовал с Сантини условия нового контракта, но пока не договорился с Сьоном

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о том, что "Кривбасс" хотел бы оставить у себя центрального защитника Натанаэля Сантини, арендованного зимой у швейцарского "Сьона".

"Сантини хочет продолжить карьеру в "Кривбассе". "Кривбасс" с ним уже согласовал условия личного контракта.

Сейчас "Кривбасс" ведет переговоры со "Сьоном". Они ищут варианты, ищут точки соприкосновения. Возможно, продлят аренду, но пропишут право выкупа на будущее, но нельзя исключать тот вариант, что не договорятся клубы между собой.

В таком случае у "Кривбасса" есть шорт-лист из трех футболистов на позицию правого центрального защитника. Плюс "Кривбасс" уже близок к соглашению с молодым центрбеком-легионером. Традиционно – африканским легионером. Он молод, я так понимаю, что это больше на перспективу", – сказал Вацко.

Напомним, что ранее в украинских СМИ была информация, что швейцарцы просят за Сантини довольно большую сумму, которую вряд ли потянет "Кривбасс".

Сантини пришел в "Кривбасс" в феврале и за полгода сыграл 10 матчей без результативных действий.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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