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Логинов: С Ротанем работается хорошо и комфортно - все супер
Сергей Логинов подвел итоги сезона для Александрии
fco.com.ua
Защитник "
"Считаю, что показали хороший футбол, особенно во второй части чемпионата, но, к сожалению, при этом потеряли много очков.
С Ротанем работается хорошо и комфортно. Весь тренировочный процесс построен на работе с мячом, также Руслан Петрович и его помощники уделяют достаточно времени тактике. Могу сказать, что все супер.
Подготовку к новому сезону начинаем 3 июля. В этот день собираемся в Александрии.
Мои планы? Я остаюсь в "Александрии", – заключил Логинов.
По итогам минувшего сезона команда Руслана Ротаня заняла восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка.
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