Логинов: С Ротанем работается хорошо и комфортно - все супер

Защитник " Александрии " Сергей Логинов подвел итоги минувшего сезона.

"Считаю, что показали хороший футбол, особенно во второй части чемпионата, но, к сожалению, при этом потеряли много очков.

С Ротанем работается хорошо и комфортно. Весь тренировочный процесс построен на работе с мячом, также Руслан Петрович и его помощники уделяют достаточно времени тактике. Могу сказать, что все супер.

Подготовку к новому сезону начинаем 3 июля. В этот день собираемся в Александрии.

Мои планы? Я остаюсь в "Александрии", – заключил Логинов.