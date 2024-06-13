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Логинов: С Ротанем работается хорошо и комфортно - все супер

Премьер-лига
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Сергей Логинов подвел итоги сезона для Александрии

Логинов: С Ротанем работается хорошо и комфортно - все супер

fco.com.ua

Новина українською

Защитник "Александрии" Сергей Логинов подвел итоги минувшего сезона.

"Считаю, что показали хороший футбол, особенно во второй части чемпионата, но, к сожалению, при этом потеряли много очков.

С Ротанем работается хорошо и комфортно. Весь тренировочный процесс построен на работе с мячом, также Руслан Петрович и его помощники уделяют достаточно времени тактике. Могу сказать, что все супер.

Подготовку к новому сезону начинаем 3 июля. В этот день собираемся в Александрии.

Мои планы? Я остаюсь в "Александрии", – заключил Логинов.

По итогам минувшего сезона команда Руслана Ротаня заняла восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка.

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ФК Александрия Сергей Логинов
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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