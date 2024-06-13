Премьер-лига
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Георгий Судаков - лучший игрок УПЛ сезона 2023/24
На втором и третьем местах - представители Динамо
upl.ua
Полузащитник "
Победитель определялся путем анкетирования клубов УПЛ.
На втором и третьем местах оказались представители "Динамо" Владислав Ванат и Николай Шапаренко.
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Георгий Судаков провел в минувшем сезоне УПЛ 23 матча и забил 6 голов.
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