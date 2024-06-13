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Георгий Судаков - лучший игрок УПЛ сезона 2023/24

Премьер-лига

На втором и третьем местах - представители Динамо

Георгий Судаков - лучший игрок УПЛ сезона 2023/24

upl.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков признан лучшим игроком сезона УПЛ-2023/24. Об этом сообщает официальный сайт Лиги.

Победитель определялся путем анкетирования клубов УПЛ.

На втором и третьем местах оказались представители "Динамо" Владислав Ванат и Николай Шапаренко.

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Георгий Судаков провел в минувшем сезоне УПЛ 23 матча и забил 6 голов.

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