Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илья Квасница - лучший молодой игрок УПЛ сезона 2023/24
В тройке также Назар Волошин и Богдан Слюбик
upl.ua
20-летний Форвард "
Победитель определялся путем анкетирования клубов УПЛ.
В топ-3 рейтинг вошли также полузащитник "Динамо" Назар Волошин и защитник "Руха" Богдан Слюбик.
Квасница стал одним из главных открытий минувшего сезона. Нападающий отыграл во всех 30 матчах чемпионата и забил 8 голов.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Клуб Второй лиги Украины продолжит выступления в другом дивизионе. Планируется объединение двух команд
- В Хусте сообщили, где сейчас находится мобилизованный футболист команды
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Поворознюк: Президент Миная уже отправил Любеновича, мы договорились, а тут он приходит назад
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн