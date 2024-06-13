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Илья Квасница - лучший молодой игрок УПЛ сезона 2023/24

Премьер-лига

В тройке также Назар Волошин и Богдан Слюбик

Илья Квасница - лучший молодой игрок УПЛ сезона 2023/24

upl.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

20-летний Форвард "Руха" Илья Квасница признан лучшим молодым игроком сезона УПЛ-2023/24. Об этом сообщает официальный сайт Лиги.

Победитель определялся путем анкетирования клубов УПЛ.

В топ-3 рейтинг вошли также полузащитник "Динамо" Назар Волошин и защитник "Руха" Богдан Слюбик.

Квасница стал одним из главных открытий минувшего сезона. Нападающий отыграл во всех 30 матчах чемпионата и забил 8 голов.

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