Официально: ЛНЗ подписал экс-капитана Черноморца

ЛНЗ объявил о подписании контракта с 26-летний защитником, экс-капитаном "Черноморца" Ильей Путрей.

Контракт вступит в силу 1 июля 2024 года. Остальные детали сделки не разглашаются.

Напомним, что в ЛНЗ Илья перешел на правах свободного агента.

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Путря выступал за "Черноморец" с осени 2020 года. Всего в составе одесситов он сыграл 94 матча, забил 8 голов и отдал 7 ассистов.