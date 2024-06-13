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Официально: ЛНЗ подписал экс-капитана Черноморца
Илья Путря перебрался в черкасский клуб
Фото: ФК Черноморец
Контракт вступит в силу 1 июля 2024 года. Остальные детали сделки не разглашаются.
Напомним, что в ЛНЗ Илья перешел на правах свободного агента.
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Путря выступал за "Черноморец" с осени 2020 года. Всего в составе одесситов он сыграл 94 матча, забил 8 голов и отдал 7 ассистов.
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