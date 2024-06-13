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Верес вернул арендованного Янакова Полесью
Срок аренды истек
Фото: Верес
Атакующий полузащитник Денис Янаков покидает "
Игрок принадлежит житомирскому клубу, он полгода играл за "Верес" на правах аренды.
В составе "Вереса" Янаков отыграл 6 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол.
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Источник:Телеграм Вереса
Опубликовал: Михаил Черныш
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