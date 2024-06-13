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Верес вернул арендованного Янакова Полесью

Премьер-лига
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Срок аренды истек

Верес вернул арендованного Янакова Полесью

Фото: Верес

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Атакующий полузащитник Денис Янаков покидает "Верес" и возвращается в "Полесье", сообщает пресс-служба ровенчан.

Игрок принадлежит житомирскому клубу, он полгода играл за "Верес" на правах аренды.

В составе "Вереса" Янаков отыграл 6 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол.

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Денис Янаков
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Источник:
Телеграм Вереса
Опубликовал: Михаил Черныш
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