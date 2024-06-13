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Шеф-скаут Карпат, с которым конфликтовал Маркевич, остается работать в клубе

Премьер-лига
Обновлено

Решающим стало слово президента клуба

Шеф-скаут Карпат, с которым конфликтовал Маркевич, остается работать в клубе

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Шеф-скаут "Карпат" Глеб Корниенко остается работать в львовском клубе, сообщает Sport.ua.

Не смотря на то, что его работой был недоволен главный тренер "зелено-белых" Мирон Маркевич, владельца "Карпат" Владимира Маткивского работа специалиста вполне устраивает, и именно слово президента оказалось в данном вопросе решающим.

Глеб Корниенко, который ранее был скаутом "Шахтера" и "Днепра-1", присоединился к менеджменту "Карпат" в феврале этого года.

Львовская команда по итогам минувшего сезона заняла второе место в Первой лиге и завоевала путевку в УПЛ.

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Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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