Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шеф-скаут Карпат, с которым конфликтовал Маркевич, остается работать в клубе
Решающим стало слово президента клуба
Фото: СК Дніпро-1
Шеф-скаут "
Не смотря на то, что его работой был недоволен главный тренер "зелено-белых" Мирон Маркевич, владельца "Карпат" Владимира Маткивского работа специалиста вполне устраивает, и именно слово президента оказалось в данном вопросе решающим.
Глеб Корниенко, который ранее был скаутом "Шахтера" и "Днепра-1", присоединился к менеджменту "Карпат" в феврале этого года.
Львовская команда по итогам минувшего сезона заняла второе место в Первой лиге и завоевала путевку в УПЛ.
Популярное сейчас
- 18 команд вместе с Хустом. ПФЛ огласила список участников Первой лиги сезона-2024/25
- Клуб Второй лиги Украины продолжит выступления в другом дивизионе. Планируется объединение двух команд
- Гендиректор ЛНЗ: Были шокированы финансовыми пожеланиями Дулуба
- Завтра определится судьба Маркевича в Карпатах
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО