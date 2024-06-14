7 клубов будут бороться за Авагимяна

Основным претендентом на полузащитника называют "Днепр-1". Источник сообщает, что уже было несколько звонков по поводу потенциального трансфера. До соглашения с Пихаленком "Динамо" также интересовалось футболистом.

Если киевляне продадут Шапаренко, они могут вернуться к варианту с Авагимяном. Среди других претендентов – "Карпаты", ЛНЗ, "Заря" и "Колос", но конкретики от них пока не было.

В прошлом сезоне Артур оформил 7 результативных действий и получил 7 предупреждений в 24 турах УПЛ. "Моряки" также попытаются оставить игрока в составе.