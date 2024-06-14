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7 клубов будут бороться за Авагимяна
Спрос на Артура растет
Фото: ФК Александрия
Основным претендентом на полузащитника называют "Днепр-1". Источник сообщает, что уже было несколько звонков по поводу потенциального трансфера. До соглашения с Пихаленком "Динамо" также интересовалось футболистом.
Если киевляне продадут Шапаренко, они могут вернуться к варианту с Авагимяном. Среди других претендентов – "Карпаты", ЛНЗ, "Заря" и "Колос", но конкретики от них пока не было.
В прошлом сезоне Артур оформил 7 результативных действий и получил 7 предупреждений в 24 турах УПЛ. "Моряки" также попытаются оставить игрока в составе.
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