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7 клубов будут бороться за Авагимяна

Премьер-лига

Спрос на Артура растет

7 клубов будут бороться за Авагимяна

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Основным претендентом на полузащитника называют "Днепр-1". Источник сообщает, что уже было несколько звонков по поводу потенциального трансфера. До соглашения с Пихаленком "Динамо" также интересовалось футболистом.

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Если киевляне продадут Шапаренко, они могут вернуться к варианту с Авагимяном. Среди других претендентов – "Карпаты", ЛНЗ, "Заря" и "Колос", но конкретики от них пока не было.

В прошлом сезоне Артур оформил 7 результативных действий и получил 7 предупреждений в 24 турах УПЛ. "Моряки" также попытаются оставить игрока в составе.

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Источник:
Зоря Лондонск
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
14.06.2024 в 08:53
Це було би епічно - піти з клубу, де тобі затримували і так зменшену зарплатню до клубу, який гроші не платить місяцями, з перспективами взагалі всіх кинути та закритися
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Комментарии 2
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xo66it (Оболонський Рейх)
14.06.2024 в 08:53
Це було би епічно - піти з клубу, де тобі затримували і так зменшену зарплатню до клубу, який гроші не платить місяцями, з перспективами взагалі всіх кинути та закритися
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0
0
Сеш (Дніпро)
14.06.2024 в 06:28
Який Дніпро, на нас бан наклали.
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