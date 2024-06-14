Спиваковский о долгах Черноморца: Украинцы не очень хотят жаловаться

В новом выпуске ТаТоТаке упоминали тему задолженности "моряков".

“По моей информации, у троих легионеров есть претензии к “Черноморцу” относительно задолженности. В большинстве случаев – это два месяца текущего года: апрель и май и июнь прошлого.

Что произошло в июне 2023 года? По моим данным, руководство предложило игрокам распределить зарплату за этот месяц на второе полугодие и по частям выплачивать эту сумму. Но было выплачено 30-40% от суммы".