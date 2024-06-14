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Спиваковский о долгах Черноморца: Украинцы не очень хотят жаловаться
Журналист рассказал о финансовых недоразумениях между клубом и игроками
instagram.com/chernomoretsfc
В новом выпуске ТаТоТаке упоминали тему задолженности "моряков".
“По моей информации, у троих легионеров есть претензии к “Черноморцу” относительно задолженности. В большинстве случаев – это два месяца текущего года: апрель и май и июнь прошлого.
Что произошло в июне 2023 года? По моим данным, руководство предложило игрокам распределить зарплату за этот месяц на второе полугодие и по частям выплачивать эту сумму. Но было выплачено 30-40% от суммы".
"То же самое касается персонала клуба, где речь идет о значительно меньших цифрах, но те же сроки задолженности. Если украинцы не очень пылают желанием писать и куда-то жаловаться на "Черноморец", то легионеры привилегий команде предоставлять не будут", – отметил Михаил.
В январе 2022 года спонсором "черно-синих" стала группа компаний Vertex United.
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