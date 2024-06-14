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Гендиректор Полесья рассказал о стоимости нового стадиона и дополнительной клубной инфраструктуре
Владимир Загурский поделился информацией об арене
Фото - ФК Полісся
В Житомире активно работают над созданием всех необходимых условий для успешной команды.
"Вопрос по земельному участку еще решается. Все находится в процессе передачи государственной собственности клубу. Надеемся, что [вопрос решится] в этом году. Чем скорее, тем лучше для нас. Мы в этом заинтересованы, но не все от нас зависит.
Точный адрес мы пока не афишируем. Ведь земля государственная, когда решится этот вопрос, тогда и сообщим. Стоимость его посчитаем в процессе строительства.
Ближайшая наша перспектива – это еще два поля на базе, которые прибавятся, к тем двум, которые у нас уже есть. Сроки – до конца лета. Также новый Бутик SPA-гостиница, которая готова будет примерно в июне. Одно тренировочное поле стоило нам около 40 миллионов гривен”, – отметил функционер.
Forbes оценивал состояние Геннадия Буткевича в 530 млн долларов в 2021 году.
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