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Динамо все ближе к подписанию колумбийского защитника. Известна сумма трансфера
О переходе будет объявлено через неделю
Фото: Getty Images
Защитник "Форталезы" Брайан Себальос вскоре станет игроком киевского "Динамо".
По данным издания Globo, сумма будущего трансфера составит 1,5 миллиона долларов. Контракт бразильца с украинским клубом рассчитан на 5 сезонов - до 2029 года.
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Ранее сообщалось, что уже 21-го июня игрок должен прибыть в Киев, чтобы пройти медосмотр и подписать трудовое соглашение.
Напомним, что этим летом "Динамо" уже усилилось защитником Максимом Брагару и хавбеком Александром Пихаленком.
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Источник:Globo
Опубликовал: Александр Бураков
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