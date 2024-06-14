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Динамо все ближе к подписанию колумбийского защитника. Известна сумма трансфера

Премьер-лига
Обновлено

О переходе будет объявлено через неделю

Динамо все ближе к подписанию колумбийского защитника. Известна сумма трансфера

Фото: Getty Images

Новина українською

Защитник "Форталезы" Брайан Себальос вскоре станет игроком киевского "Динамо".

По данным издания Globo, сумма будущего трансфера составит 1,5 миллиона долларов. Контракт бразильца с украинским клубом рассчитан на 5 сезонов - до 2029 года.

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Ранее сообщалось, что уже 21-го июня игрок должен прибыть в Киев, чтобы пройти медосмотр и подписать трудовое соглашение.

Напомним, что этим летом "Динамо" уже усилилось защитником Максимом Брагару и хавбеком Александром Пихаленком.

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Динамо трансфер Брайан Себальос
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Источник:
Globo
Опубликовал: Александр Бураков
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