Сергей Петько: За Минай болели игроки других клубов. Накануне игры с Кривбасом нам желали успеха даже криворожане

Третьего июня стало известно, что 30-летний полузащитник Сергей Петько прекратил сотрудничество с "Минаем". Срок контракта еще не истек, но стороны решили разойтись по обоюдному согласию. И остались в дружеских отношениях.

Теперь уже бывший капитан минайцев стал частью команды, которая во втором круге УПЛ творила чудеса. Закарпатцы до последнего тура сохраняли шансы на попадание в переходные матчи, несмотря на то, что осенью в 15-ти играх набрали лишь 6 очков. Путь закарпатцев поразил, наверное, всех. Выездная победа над ЛНЗ, домашние "сухие" над "Черноморцем" и "Металлистом 1925", волевая мировая с "Александрией", а под конец – две подряд невероятные по сценарию победы над "Ворсклой" в Полтаве и "Колосом" в Минае. Замечательная история. Просто с несчастливым концом.

Пока Сергей не покинул Ужгород, UA-Футбол успел пообщаться с игроком, которого без преувеличения полюбила местная торсида.

- Сергей, несмотря на неутешительный финал, "весна" на Закарпатье выдалась невероятной, не так ли?

- Несомненно. Это была замечательная весна. Я не помню такого в своей карьере, чтобы за клуб, команду так болели. Речь сейчас не о зрителях, фанатах. Я говорю о футбольных людях, игроках других клубов. Я получал немало сообщений со слова поддержки и пожеланиями достичь цели, к которой мы двигались. В это же трудно поверить, но накануне игры с "Кривбассом" нам желали успеха сами криворожане. Разговаривал с игроками, и они искренне желали нам остаться в УПЛ. Конечно, речь не шла об какой-то игре в "поддавки". Это о том, что мы поразили футбольное сообщество своей жаждой побед.

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Мы верили в финальный успех. Двигались к нему от игры к игре. Это началось в Днепре, когда мы набрали первое очко в первом же весеннем туре. Да, "Днепр-1" – очень сильный соперник, они имели много моментов, чтобы забить еще. Но и игра складывалась так, что победителями той встречи могли выйти мы. Та игра дала нам толчок вперед. А уже дальше от матча к матчу уверенность в собственных силах росла. Это тренерский вклад. Желько Любенович вселил в нас веру, что мы можем сделать это. Мы с этими мыслями выходили на все игры. Я видел, как ребята верят в команду и друг в друга. Все отдавались не только на играх, но и на тренировках. Да, в какой-то степени действительно все получилось так, как предсказывали накануне старта сезона-2023/24 – "Минай" понизился в классе. Вот только на протяжении весеннего пути те же люди, которые списали нас раньше времени, изменили свое мнение, глядя на нашу игру и результаты. Нам точно не стыдно за вторую часть сезона. Мы наоборот гордимся своим выступлением.

- Когда Вы анализируете весь сезон, за результат каких матчей Вам больше всего болит?

- Об осени трудно говорить вообще. Результата не было. Да, где-то нам не везло, но в целом... После ничьих появлялась надежда, что нам удастся выйти из крутого пике, но уже в следующей встрече мы снова проигрывали. Психологическое состояние было очень плохое. Бремя, вес которого рос чуть ли не ежедневно.

Сейчас сразу на ум приходят встречи с "Оболонью" и "Вересом". Два поражения... Точнее, с киевлянами мы-то вничью сыграли, но мы сами воспринимали этот результат как неудовлетворительный. Вот даже оговорка у меня получилась показательная – два поражения.

Правда, "где недобрали" – говорить также нельзя. Это уже история. Представим, что мы победили бы в лобовых встречах с прямыми конкурентами за переходные матчи. Тогда бы мы могли уступить в других матчах, в которых набрали три очка. Сложно так однозначно сказать, что победа над, например, "Вересом" позволила бы нам остаться в УПЛ. Сейчас можно точно утверждать лишь о том, что нас в УПЛ оставила бы победа в последнем туре над "Кривбассом".

Если взять именно матчи второго круга, то мы потерпели лишь пять поражений. Речь о "Заре", "Шахтере", "Вересе", "Полесье", и "Кривбассе". Далеко не слабым выглядит этот список, в котором оказались три будущих участника еврокубков и один прошлогодний. Случилось, как случилось. Это был крутой отрезок чемпионата и запомнится он надолго.

- Действительно, крутой. А еще очень впечатляет результативность команды во второй части. Вы можете объяснить, как "Минай", у которого было 6 голов в 15 играх, впоследствии забил еще 21 мяч за аналогичный промежуток? Это, кстати, на три гола больше, чем у "Оболони", которая спаслась, за весь сезон.

- Я даже не задумывался над этим. А действительно – у нас 21 гол в 2024 году, а у "Оболони" – 18 в чемпионате. Ну, вот так получилось. Наверное, изменился тренерский взгляд на команду. Возможно, Любенович увидел сильные стороны каждого игрока и расставил их на свои "места". А в нашей команде же действительно много талантливых ребят. Все работают постоянно. Наверное, как говорится, нужно было просто фигуры правильно расставить на шахматной доске. Мы начали свободно себя чувствовать, потому что турнирное положение и так было не самое лучшее. Поверили в себя и в итоге благодаря результатам верили друг в друга еще больше.

- Вы довольно часто используете вставное слово "наверное". Мне уже приходилось писать, что "Минаю" удался настоящий фокус, секрет которого невозможно разгадать. Вы хотя бы немного согласны с этим? Ведь команде удалось несколько по-настоящему невероятных побед.

- Где-то согласен. Фантастикой это точно не назовешь, потому что это произошло. Мы трижды забили "Ворскле" после 68-й минуты, проигрывая в счете 0:2, Саня Кемкин дважды парировал пенальти. Но после этих побед, я думал, нас уже никто не остановит.

Я пропускал игру с "Колосом", находился на трибуне и видел, слышал, как нас поддерживают болельщики. Как это отличается от того, что нам писали в комментариях в течение осенней части чемпионата. Раньше мы пропускали гол, и казалось, что это конец игры. Вот в таком тяжелом положении мы были. Нам хотя бы гол забить было трудно. Что говорить о победах. Когда же мы пропускали от "Колоса", было четкое ощущение, что это какая-то случайность. Не покидала уверенность, что точно сравняем счет и победим. Так и произошло. Мы искренне верили, что для нас чемпионат не завершится 30-ю турами. Будут еще переходные матчи. Но, к сожалению...

- Дома с "Колосом" команда показала лучшую игру в сезоне-2023/24?

- Это была одна из лучших игр. Лично для себя отмечу встречу с ЛНЗ. Очень понравилась игра, классный результат, эффектные голы. Мы на выезде переиграли команду, которая считается и сильнее, и качественнее по подбору игроков, чем наша. Вот это две игры, которые стали лучшими в сезоне.

- С каким настроением команда выходила на матчи? Преобладало бремя за результат или наоборот было спокойствие, что никто уже особо ругать команду не будет после 6-ти очков осенью?

- Да было понимание, что хуже не может быть. Мы были 16-ми. Ниже не опустишься. Тренерский штаб пытался нас успокоить и расслабить в игровом плане. Настаивал, что нужно получить удовольствие от своей игры и при этом уверял, что у нас все получится, что мы все умеем и знаем. Любенович говорил, что ошибки будут случаться, но нужно продолжать играть. Не был результат главным в настроении. Мы просто пытались играть в футбол, и так складывалось, что именно это и приносило результат. Был баланс между ответственностью и подходом к игре.

- Вы чувствуете, что выросли в профессиональном плане за период выступления в "Минае"?

- Да. Я стал лучше. Получил очередной опыт в своей футбольной карьере. Работал с разными тренерами, много общался с руководителями клуба. Находился в ситуации, когда команда долгое время шла без побед, потом стал участником невероятного подъема весной. Конечно, это полезный опыт. Сама команда стала лучше за этот сезон. Клуб стал лучше, я считаю.

- Вы приложили свои ноги к историческому для команды восьмому месту в УПЛ и стали активным участником весеннего "безумия" в исполнении закарпатцев. А что сам клуб дал лично Вам?

- Возможность выступать на уровне УПЛ. У меня нет никаких вопросов по финансовым моментам к клубу. Руководство выполнило все контрактные обязательства передо мной. Никаких финансовых вопросов вообще. Этот период был хорошим для меня, и он точно запомнится навсегда. Вот, правда – я здесь был счастлив. Все было круто. Я не знал раньше эту команду, разные слухи ходили о клубе. Но за полтора года в "Минае" я буду только добрым словом вспоминать закарпатский футбольный клуб. Это действительно клуб УПЛ. Возможно, не самый большой бюджет, но в клубе есть все необходимое для игры и развития.

- Вы упомянули о неприятных слухах. Как в команде воспринималась ситуация с разговорами о возможном "сливе" футболистами игры с "Динамо"?

- Я узнал об этой истории в день игры. А, возможно, за сутки до встречи с "Динамо". Откровенно, был очень удивлен. У меня был разговор с тренером и спортивным директором, и я был шокирован. Прошло время, выяснилось, что игроки сами пришли и предупредили, что на них выходила третья сторона. Скажу, что я ни на минуту не сомневался в порядочности наших ребят. В порядочности каждого из игроков. Я видел настрой на тот матч, видел их на поле в игре. Я полностью доверяю ребятам.

Сначала вообще подумал, что это какой-то бред. Но жизнь такова, что случаются разные моменты. Вот и мы с этим столкнулись. Но повторюсь – доверял ребятам. Мы провели хороший матч, если бы не быстрые пропущенные мячи, кто знает, как бы закончилась та встреча. Скажу, что "Динамо" не легко было нас обыграть.

Мы все поговорили в раздевалке. Все были готовы биться и все были уверены, что это будет чистая игра. Мы вышли и играли в футбол.

- Я больше не о доверии, а психологической устойчивости. "Минай" – молодая команда и большинство ребят никогда с таким не сталкивалась. Мог же просто возникнуть сбой в "системе"? Молодые футболисты могли "поплыть", как говорится.

- Мне кажется, что, будучи в коллективе – здоровом, а у нас именно такой и был, подставить других под такой позорный удар никто бы не решился. Мы играли друг за друга. Никто так бы не поступил. Ну да, в жизни, к сожалению, случается разное. Это приходится признавать. Я знаю, что мы играли честно – все.

- Как капитан, кому из теперь уже бывших партнеров Вы бы вручили награду "лучшему игроку "Миная"?

- Надо одного назвать?

- Честно – есть пила. Можем при необходимости разделить эту награду на несколько частей.

- Тогда я с удовольствием ее распилю. Хотя нет, есть лучший вариант – переименовать эту награду: "Лучшему коллективу". Действительно это заслуга всей команды. Где-то не хватало людей, кто-то болел, кто-то получал повреждения, досадные травмы, тяжелые и все равно мы достигли классного результата. Это совокупность работы каждого из нас. Кто-то внес вклад забитыми мячами, кто-то передачами, кто-то парировал пенальти, кто-то даже сломанными ключицами, больными коленями. В этом была сила нашего коллектива. Поэтому так сказочно сложилась весна.

Вспомним – у нас прервал свою тяжелую и длинную безголевую серию Денис Устименко и забивал несколько матчей подряд. Как только он перестал, начал отмечаться стабильно Артур Ременяк. Затем Тимур Кораблин, Владислав Вакула, я с углового. Вот как это объяснить? Силой коллектива. Командным духом. Сергей Корнийчук какой красавец гол забил "Металлисту 1925"?! И это парень, который только начал свой путь в УПЛ. А Евгений Скиба? У него это был первый голевой момент вообще, и он сразу завершился голом. Вспоминаю все это и чувствую такое тепло – невероятные эмоции. Очень жаль, что эта команда сейчас не в УПЛ.

- Мне кажется, у Вас сложились очень теплые отношения с ультрас-группировкой "Миная". Так и есть?

- Это очень крутые ребята. Их поддержка – особенно тепло воспринималась мной и не было домашнего матча, после которого я бы не подошел не поблагодарить их за поддержку. Дождь, жара, холод – они всегда на углу за забором у левых ворот на стадионе. Я шел к ним не потому, что так нужно. Я хотел подойти и поаплодировать им. Они внесли вклад в каждый набранный нами балл. Это совместные усилия.

Мы общаемся и за пределами футбольного поля. Очень рад этому. Очень благодарен тем фанатам "Миная", которые находятся на войне и даже там находят время прислать сообщение, поздравить с победой.

Я благодарен всем за поддержку. Сходил с ума от атмосферы на стадионе. Вряд ли нам удалось бы выигрывать так же при пустых трибунах. Я хочу верить, что "Минаю" удастся вернуться в УПЛ. Все эти люди заслуживают этого.

Фото - UA-Футбол