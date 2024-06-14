Сергей Шищенко: О весенних проблемах Полесья, амбициях Буткевича и дебюте Усика в еврокубках

На долю Сергея Шищенко, который в разгар прошлого чемпионата вернулся в житомирское "Полесье" из второлигового "Звягеля", выпала достаточно ответственная миссия – возглавить потерявшую победный ход команду и наверстать упущенное. И не просто наверстать, а занять одно из еврокубковых мест. Это 48-летнему рулевому удалось: по итогам сезона-2023/24 дебютант УПЛ финишировал на почетной пятой позиции, которая гарантировала Житомиру участие в европейском клубном турнире.

Об отрезке в весенней части прошлого сезона Сергей Шищенко рассказал в эксклюзивном интервью UA-Футбол.

– Вы возглавили "Полесье" в середине марта, после того как кривая результатов по сравнению с осенней частью чемпионата поползла вниз. В тот момент осознавали, какая ответственная роль ложится на вас?

– Конечно, сознавал. Ведь понимал, в клуб с какими амбициями и каким президентом я иду. Геннадий Буткевич хочет всегда побеждать и чтобы болельщики были довольны. Понимал я и ответственность, которая ложилась на меня. Знал, что будет непросто. Однако к этому я шел очень долго и для меня должность руководителя житомирской команды была определенным вызовом. Я хорошо понимал все трудности, которые могут возникнуть в процессе моей работы.

– Что было для вас, как тренера, самым сложным в дистанции из десяти матчей?

- Чтобы те требования, которые я предъявляю футболистам и тот футбол, который хочу видеть в их исполнении, в такой короткий срок у нас получился. И чтобы футболисты понимали, что я от них хочу. Было, конечно, сложно. Я понимал, что встал у руля "Полесья" посреди сезона и что именно нужно менять, ведь у меня другое видение футбола и требования.

- Можно себе представить, как трудно было настраивать команду после двух поражений подряд – в играх с "Оболонью" и "Черноморцем"…

У нас была слишком затяжная безвыигрышная серия, которая началась еще задолго до моего прихода. Команда давно не выигрывала, было много ничьих. А тут еще два поражения подряд… Особенно досадно было проиграть в Киеве "Оболони". Уже на второй минуте наш игрок получил красную карточку и весь матч играть вдесятером было весьма сложно. Впрочем, даже невзирая на этот факт, в меньшинстве мы выглядели в этом поединке достойно. Как по игре, так и во втором тайме в целом полностью переигрывали "Оболонь". Но, к сожалению, все же проиграли… Поэтому понятно, что настроение команды после двух неудач, продолживших неутешительную для нас безвыигрышную серию, было не лучшим. Но я благодарен ребятам, что смогли справиться с трудностями и выйти из ситуации достойно. Хочу поблагодарить и свой тренерский штаб, с которым мы были всегда вместе, выполнив большой объем работы. И это принесло результат. Спасибо и руководству клуба за то, что поддерживало нас в такие непростые моменты. Для команды это было очень важно.

- Была ли необходимость разгрузить футболистов психологически после затяжной серии из восьми безвыигрышных матчей?

- Мы все – и сами футболисты, и руководители клуба – понимали, что нужно из этой ситуации выбираться. Так что действительно было очень важно разгрузить ребят. С этой целью команда встречалась вместе в неформальной обстановке в ресторане, совершив team-building. Это была очень важная часть нашего общего дела, с которым мы тоже хорошо справились.

- В весенней части сезона под вашим руководством команда набрала 17 очков. В каких матчах они дались "Полесью" тяжелее всего?

Если брать последних восемь туров, которые были после злополучных проигрышей "Оболони" и "Черноморцу", то по общему набору очков мы заочно уступили только "Шахтеру" и "Динамо". У "Полесья" была мощная концовка чемпионата, у которой были тяжелые матчи. Это прежде всего игры с "Колосом" и "Ворсклой", которые по своему сценарию были скорее "ничейными", однако у них мы выиграли с одинаковым счетом 1:0. Впрочем, каждый матч был по-своему сложным: соперники ведь разные, игроки разные, тактические схемы тоже разные. Поэтому я рад, что почти во всех поединках на упомянутом отрезке мои подопечные выглядели прилично. За исключением разве что встречи с киевским "Динамо", которую я считаю, пожалуй, самой неудачной игрой под моим руководством. Даже с тем же "Черноморцем" она была не такой, как в Киеве. По многим критериям. Это, безусловно, была моя тренерская ошибка. Где-то, возможно, тактически подготовил ребят не так, как хотелось бы. Уверен, сыграй мы с динамовцами по-другому – и результат не был бы проигрышным. Остальные игры, повторюсь, "Полесье" сыграло очень хорошо. И хотя все матчи были тяжелыми (особенно последние три – с "Кривбассом", "Металлистом 1925" и "Шахтером"), мы провели их на очень хорошем уровне.

- В течение отведенной вам турнирной дистанции разочарований было много?

– Это, пожалуй, игра с "Ворсклой" в полуфинале Кубка Украины. Ведь по ходу матча мы все же могли исправить ситуацию – и кто знает, как бы потом сложились дальнейшие события в нем. А еще поединок с "Металлистом 1925" в предпоследнем туре чемпионата, когда "Полесье" полностью его переигрывало. Мы вели 3:1, однако через две минуты упустили победу. Это было самым большим разочарованием. Тогда, помнится, многие считали, что ничья лишила нас шанса добыть в борьбе право играть в еврокубках. Однако мы все же доказали, что заслуживаем этого, одержав победу в тяжелом поединке с "Шахтером" в заключительном туре. Попав в еврокубки, мы лишний раз напомнили всем, что футбол непредсказуем, чем он и интересен. Интересная борьба до последнего тура шла как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней. И всюду было горячо.

- На финише чемпионата "Полесье" удалось одержать победу над бронзовым призером, "Кривбассом", а затем выиграть и у чемпиона, "Шахтера". Это был тот случай, когда мотивация зашкаливала?

– Так для нас и было. Хотя некоторые и говорят, что мы победили немотивированных футболистов "Кривбасса", "Шахтера" и "Ворсклы". А вот немотивированный ЛНЗ на финише чемпионата почему-то никто из команд не мог обыграть. Поэтому все это только разговоры, не более того. Попробуй обыграть такие команды, которые на протяжении всего сезона боролись за медали разного достоинства! И я рад, что мы это сделали. Причем сделали, несмотря на проблемы, которые были у нас весной. И с составом, и с футболистами. Слишком много было у "Полесья" серьезно травмированных игроков или заболевших. В каждом матче мы сталкивались с кадровой проблемой: то из-за перебора желтых или из-за красной карточки кто-то из футболистов вынужден был игру пропускать, то из-за тех же повреждений. Повторюсь: проблемы были, и колоссальные. Но мы достойно им противостояли и в итоге попали в еврокубковый турнир. С чем и поздравляю ребят и еще раз выражаю им благодарность. Продолжая тему наших встреч с "Кривбассом" и "Шахтером" скажу: они хоть и не были по зрелищности такими, как того хотелось бы, но с теми же проблемами за три тура до финиша нам пришлось несколько изменить тактику. Хоть я и не хотел, но пришлось играть в три центральных защитника и поменять схему на 3-5-2. У нас ведь не было защитников, поэтому поставил Богдана Кушниренко третьим центральным защитником. Схема оказалась действенной. С тренерским штабом перед "Кривбассом" мы приняли это решение, сыграв "с листа" в такую ​​игру. Все вышло на довольно неплохом уровне, после чего мы продолжали использовать эту же схему и в следующих двух поединках – с "Металлистом 1925" и "Шахтером".

– Сработал элемент неожиданности?

– Да, для "Кривбасса" это было неожиданно. Да и с теми воздушными тревогами, которые были в Кривом Роге, мы думали, что через нашу схему будут внесены определенные коррективы. Они были, но каким-то серьезным образом на игру не повлияли.

- Тяжелая травма нападающего Филиппа Будкивского, которую он получил еще в апреле, добавила проблем в атаке?

– Еще раньше, даже до того, как я пришел в команду, все говорили о том, что травма Бени Макуана значительно снизила атакующие действия "Полесья". Конголезец выпал до конца сезона, а тут еще и в разгар его весенней части получил серьезное повреждение и Филипп Будкивский. Однако на самом финише сезона он уже начал тренироваться и даже был в запасе в заключительном матче. Да и когда Лукасу Тейлору сделали операцию, он также выбыл до конца сезона. Это же касается и других "сломавшихся" игроков - Бориса Крушинского, Артема Козака. Все эти футболисты играли в основном составе, поэтому в кадровом плане весной "Полесью" было очень непросто. Масштабные проблемы были, но никто об этом не говорил. Тем более значимой можно считать отдачу ребят в сложной турнирной ситуации.

– Кто из легионеров оправдал ваши надежды?

– У нас их играло немного. Однако из выходивших на поле в составе "Полесья" больше всех оправдал надежды бразилец Таллес Коста - тем, как он прибавил, вырос в игровом плане и ментально. Это спокойный и послушный подопечный, выполняющий все, что ты ему говоришь. Я в него поверил, и думаю, он это хорошо понял. Вот поэтому и проявлял себя с наилучшей стороны в работе. Таллес Коста – сильный игрок. Думаю, у него хорошее будущее. Надеюсь, в "Полесье", а не где-то иначе. Я ведь хочу, чтобы бразилец приносил пользу в Житомире.

– Что сказали ребятам в раздевалке сразу после игры с "Шахтером"?

Ничего не успел сказать, ведь давал флеш-интервью УПЛ.ТВ и был на пресс-конференции. Когда вошел в раздевалку Геннадий Буткевич, то говорил больше он. Президент поблагодарил за прошедший сезон и попадание в еврокубки. В раздевалке мы радовались победе и исполненной задаче, скандировали и танцевали. Очень хорошая была атмосфера! Еще тогда, когда я был на флеш-интервью, я слышал, что вся раздевалка гудела от радостных эмоций. В тот момент я многое пропустил (улыбается).

- Как отмечали полученное право играть в еврокубках?

– Мы все после матча вернулись на базу, куда прибыли президент клуба, представители руководящего штаба, тренеры, игроки, персонал. У нас был общий ужин. Поужинали, отпраздновали. Так и отметили выход "Полесья" в еврокубки.

- Домой, наверное, под утро вернулись?

Да нет. Мы все вместе ночевали на базе. И только на следующий день, ближе к обеду, оттуда стали разъезжаться по домам.

– Как думаете, на что может рассчитывать "Полесье" в новом сезоне?

- На очень многое. Я ведь хорошо знаю, какие амбиции у нашего президента клуба и как он живет футболом, живет командой. Геннадий Буткевич хочет, чтобы развивался клуб, чтобы развивался футбол в целом в Житомире и Житомирской области. Так что повторюсь: считаю, что "Полесье" способно на многое. Президент ставит всегда максимальные цели, и в скором времени, я думаю, житомирская команда будет замахиваться на чемпионство. Вопрос только во времени.

- Не потому ли в состав "Полесья" планируется привлечь легендарного Александра Усика?

– (Улыбается). Не знаю, потому или нет. Хотя могу сказать, что Александр является частью нашего коллектива. Он нас много поддерживает, а мы его.Усик – это суперчеловек и суперспортсмен, всем доказавший свой уровень в боксе. Может, теперь он хочет доказать это и в футболе. Надеюсь, что Александр Усик принесет пользу "Полесью" и как футболист.

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- Если предположить, что он будет внесен в заявку "Полесье" на участие в еврокубковом турнире, все соперники будут явно бояться…

– Увидим, как оно будет. Дай Бог, чтобы Саша на это решился и у него все получилось. Я буду рад, если он дебютирует в еврокубках и чемпионате Украины. Для нашего клуба это станет значимым событием.

Фото - UA-Футбол