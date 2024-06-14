Шахтер назвал лучшего игрока сезона

Полузащитник Георгий Судаков признан лучшим игроком "Шахтера" в сезоне-2023/24.

По результатам финального голосования в социальных сетях донецкого клуба 21-летний хавбек получил более 79% голосов всех респондентов, опередив Даниила Сикана, Александра Зубкова и Дмитрия Крыськива.

- Спасибо за эту награду болельщикам, ведь именно они выбрали меня лучшим игроком. Также хочу поблагодарить партнеров по команде, главного тренера и весь штаб за то, что помогают мне становиться лучшим. Очень приятно быть признанным игроком сезона в "Шахтере", горжусь этим и испытываю невероятные эмоции.



Однако я не хочу останавливаться на достигнутом, работаю дальше и имею высокие цели: одна из них - удачно выступить сейчас с национальной сборной Украины на чемпионате Европы. Относительно пройденного сезона, то он выдался достаточно тяжелым. Начало чемпионата было не лучшим, но мы вовремя выровнялись и во втором круге очень прибавили. Конечно, жаль, что не удалось достичь большего в еврокубках, но победа в чемпионате и Кубке Украины - это для нашего клуба замечательное достижение, к которому мы упорно шли и ради которого усердно работали, поэтому считаю этот успех вполне закономерным", - цитирует Судакова официальній сайт "горняков".