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Шахтер назвал лучшего игрока сезона
Очередная награда для футболиста
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник Георгий Судаков признан лучшим игроком "Шахтера" в сезоне-2023/24.
По результатам финального голосования в социальных сетях донецкого клуба 21-летний хавбек получил более 79% голосов всех респондентов, опередив Даниила Сикана, Александра Зубкова и Дмитрия Крыськива.
- Спасибо за эту награду болельщикам, ведь именно они выбрали меня лучшим игроком. Также хочу поблагодарить партнеров по команде, главного тренера и весь штаб за то, что помогают мне становиться лучшим. Очень приятно быть признанным игроком сезона в "Шахтере", горжусь этим и испытываю невероятные эмоции.
Однако я не хочу останавливаться на достигнутом, работаю дальше и имею высокие цели: одна из них - удачно выступить сейчас с национальной сборной Украины на чемпионате Европы. Относительно пройденного сезона, то он выдался достаточно тяжелым. Начало чемпионата было не лучшим, но мы вовремя выровнялись и во втором круге очень прибавили. Конечно, жаль, что не удалось достичь большего в еврокубках, но победа в чемпионате и Кубке Украины - это для нашего клуба замечательное достижение, к которому мы упорно шли и ради которого усердно работали, поэтому считаю этот успех вполне закономерным", - цитирует Судакова официальній сайт "горняков".
В прошлом сезоне Георгий Судаков принял участие в 34 матчах "Шахтера", в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистов.
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