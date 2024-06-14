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Не подошёл новому тренеру? ЛНЗ объявил об уходе нападающего
Место продолжения карьеры пока неизвестно
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" объявил о завершении сотрудничества с 30-летним нападающим Алексеем Хобленко.
"Спасибо футболисту и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы черкасского клуба.
Хобленко перешел в "ЛНЗ" на правах аренды 1 сентября 2023 года, а уже зимой подписал полноценный контракт с "фиолетовой" командой.
В сезоне 2023/24 Алексей отыграл 1319 минут в 22 матчах и отметился 2 забитыми голами.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Александр Бураков
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14.06.2024 в 13:38
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