  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не подошёл новому тренеру? ЛНЗ объявил об уходе нападающего
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не подошёл новому тренеру? ЛНЗ объявил об уходе нападающего

Премьер-лига

Место продолжения карьеры пока неизвестно

Не подошёл новому тренеру? ЛНЗ объявил об уходе нападающего

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" объявил о завершении сотрудничества с 30-летним нападающим Алексеем Хобленко.

"Спасибо футболисту и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы черкасского клуба.

Хобленко перешел в "ЛНЗ" на правах аренды 1 сентября 2023 года, а уже зимой подписал полноценный контракт с "фиолетовой" командой.

В сезоне 2023/24 Алексей отыграл 1319 минут в 22 матчах и отметился 2 забитыми голами.

По теме
yellow-arrow
Бывший спортдиректор Александрии сделал выбор между Карпатами и Буковиной
yellow-arrow
Шахтер назвал лучшего игрока сезона
yellow-arrow
Сергей Шищенко: О весенних проблемах Полесья, амбициях Буткевича и дебюте Усика в еврокубках
Алексей Хобленко ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
14.06.2024 в 13:38
В металіст чи Буковину, в першій лізі ще буде зажигать пару років, розважаючи мішки з грошима. В УПЛ навряд вже, враховуючи його ціну-зарплату та команди, які це можуть потягнути
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
14.06.2024 в 13:38
В металіст чи Буковину, в першій лізі ще буде зажигать пару років, розважаючи мішки з грошима. В УПЛ навряд вже, враховуючи його ціну-зарплату та команди, які це можуть потягнути
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости