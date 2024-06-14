Не подошёл новому тренеру? ЛНЗ объявил об уходе нападающего

"ЛНЗ" объявил о завершении сотрудничества с 30-летним нападающим Алексеем Хобленко.

"Спасибо футболисту и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы черкасского клуба.

Хобленко перешел в "ЛНЗ" на правах аренды 1 сентября 2023 года, а уже зимой подписал полноценный контракт с "фиолетовой" командой.

В сезоне 2023/24 Алексей отыграл 1319 минут в 22 матчах и отметился 2 забитыми голами.