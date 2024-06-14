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Бывший спортдиректор Александрии сделал выбор между Карпатами и Буковиной
Изменил решение
Фото: ФК Александрия
Бывший спортивный директор "Александрии" Александр Марков намерен получить работу в "Карпатах". Во Львове специалисту уже подбирают должность в клубном менеджменте. Об этом информирует Sport.ua.
Ранее сообщалось, что Марков склоняется к продолжению карьеры в "Буковине". Одной из причиной указывалось то, что должность спортивного директора в черновицком клубе занимает его близкий товарищ Григорий Чурилов.
Напомним, Марков с мая 2021 года по май 2024 года был спортивным директором "Александрии". Стан "жёлто-чёрных" специалист покинул после курьёзного инцидента с выходом на поле незаявленного на матч УПЛ Ивана Калюжного.
Прошлый сезон "Карпаты" закончили на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, и в итоге вернулись в украинскую Премьер-лигу.
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