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Ванат находится в шорт-листе Болоньи. Итальянцы могут предложить 10 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

Болонья перед Лигой чемпионов ищет усиление в линию атаки

Ванат находится в шорт-листе Болоньи. Итальянцы могут предложить 10 млн евро

fcdynamo.com

Новина українською

Итальянская "Болонья", которая сенсационно финишировала в прошлом сезоне Серии А в топ-5 и пробилась в Лигу чемпионов, планирует летом усилить линии нападения.

Как сообщает портал Il Resto del Carlino, в шорт-листе итальянского клуба несколько атакующих игроков, среди которых и 22-летний украинский нападающий "Динамо" Владислав Ванат.

По данным издания, "Болонья" следила за украинцем на протяжении сезона и отправит скаутов на Евро-2024, где они будут смотреть на потенциальных новичков, в том числе и на Ваната.

Отмечается, что Ванат не является главным вараинтом для подписания, а "одним из". Потенциальный трансфер украинца может оцениваться, по данным итальянских СМИ, в 10 млн евро.

Напомним, что Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24, забив в 27 матчах 14 голов.

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Болонья Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
Il Resto del Carlino
Опубликовал: Михаил Черныш
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