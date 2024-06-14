Ванат находится в шорт-листе Болоньи. Итальянцы могут предложить 10 млн евро

Итальянская "Болонья", которая сенсационно финишировала в прошлом сезоне Серии А в топ-5 и пробилась в Лигу чемпионов, планирует летом усилить линии нападения.

Как сообщает портал Il Resto del Carlino, в шорт-листе итальянского клуба несколько атакующих игроков, среди которых и 22-летний украинский нападающий " Динамо " Владислав Ванат.

По данным издания, "Болонья" следила за украинцем на протяжении сезона и отправит скаутов на Евро-2024, где они будут смотреть на потенциальных новичков, в том числе и на Ваната.

Отмечается, что Ванат не является главным вараинтом для подписания, а "одним из". Потенциальный трансфер украинца может оцениваться, по данным итальянских СМИ, в 10 млн евро.

Напомним, что Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24, забив в 27 матчах 14 голов.