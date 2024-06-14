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СМИ: Шахтер за 2 млн евро подписал тунисского центрбека Грама

Премьер-лига
Обновлено

Источники пишут, что контракт уже подписан

СМИ: Шахтер за 2 млн евро подписал тунисского центрбека Грама

фото из соцсетей

Новина українською

"Шахтер" оформил трансфер центрального защитника "Сфаксьена" Алаа Грама, сообщает тунисское издание Noussour.

Как сообщает источник, контракт уже подписан, а сумма трансфера составила 2 млн евро. Также "Сфаксьен" получит 10% от следующей продажи футболиста.

Ранее сообщалось, что "горняки" изначально предлагали за игрока 1,4 млн евро. Также на игрока претендовали российские "Крылья Советов".

Грам – воспитанник "Сфаксьена". Всего за первую команду провел 98 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Также в активе 22-летнего парня 3 игры за сборную Туниса.

Алаа также может сыграть на позициях опорного и центрального полузащитника.

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Источник:
Noussour
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Море23 (Одесса)
14.06.2024 в 19:02
За́чем защитник иностранец .есть ещё педринье и израитенен не какие .ищите замену судакову и Азарову
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Комментарии 2
Море23 (Одесса)
14.06.2024 в 19:02
За́чем защитник иностранец .есть ещё педринье и израитенен не какие .ищите замену судакову и Азарову
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0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.06.2024 в 19:02
Для чемпионата масковских болот это хороший трансфер. Ведь шахтер скоро туда перезжает. А вы что не знали?
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1
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