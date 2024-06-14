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СМИ: Шахтер за 2 млн евро подписал тунисского центрбека Грама
Источники пишут, что контракт уже подписан
фото из соцсетей
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Как сообщает источник, контракт уже подписан, а сумма трансфера составила 2 млн евро. Также "Сфаксьен" получит 10% от следующей продажи футболиста.
Ранее сообщалось, что "горняки" изначально предлагали за игрока 1,4 млн евро. Также на игрока претендовали российские "Крылья Советов".
Грам – воспитанник "Сфаксьена". Всего за первую команду провел 98 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Также в активе 22-летнего парня 3 игры за сборную Туниса.
Алаа также может сыграть на позициях опорного и центрального полузащитника.
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