СМИ: Шахтер за 2 млн евро подписал тунисского центрбека Грама

" Шахтер " оформил трансфер центрального защитника "Сфаксьена" Алаа Грама, сообщает тунисское издание Noussour.

Как сообщает источник, контракт уже подписан, а сумма трансфера составила 2 млн евро. Также "Сфаксьен" получит 10% от следующей продажи футболиста.

Ранее сообщалось, что "горняки" изначально предлагали за игрока 1,4 млн евро. Также на игрока претендовали российские "Крылья Советов".

Грам – воспитанник "Сфаксьена". Всего за первую команду провел 98 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Также в активе 22-летнего парня 3 игры за сборную Туниса.

Алаа также может сыграть на позициях опорного и центрального полузащитника.