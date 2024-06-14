  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Драмбаев: Как-то Шахтер U-19 в первом тайме проигрывал 0:1, и Карраско сказал травмированному игроку: переодевайся, мне все равно, сделаешь все, чтобы помочь нам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Драмбаев: Как-то Шахтер U-19 в первом тайме проигрывал 0:1, и Карраско сказал травмированному игроку: переодевайся, мне все равно, сделаешь все, чтобы помочь нам

Премьер-лига
Обновлено

Защитник вспомнил об опыте работы с испанским специалистом

Драмбаев: Как-то Шахтер U-19 в первом тайме проигрывал 0:1, и Карраско сказал травмированному игроку: переодевайся, мне все равно, сделаешь все, чтобы помочь нам

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Осиека" Александр Драмбаев вспомнил о работе с испанским тренером Андресом Карраско в "Шахтере U-19", который был недавно назначен на должность главного тренера ЛНЗ.

Читайте такжеИспанец, который работал в Шахтере. ЛНЗ объявил о назначении нового главного тренера

"Я познакомился с ним, когда пришел из запорожского "Металлурга" в "Шахтер". Это было в U-19. Впечатления были фантастическими, потому что это было для меня очень новое. Помню, что за первый месяц тренировки у меня голова шла кругом, поскольку было очень много информации.

У нас все были очень сконцентрированы на тренировках, и я не знаю, хотя бы одного футболиста, работавшего с Андресом, и как-то плохо о нем отзывался. Максимум могли сказать, что им очень тяжело.

Я могу только сказать, что Карраско – классный психолог. Я помню случай с матча против "Ворсклы". Мы первый тайм проигрывали 0:1 и я его никогда таким злым не видел. В перерыве он накричал на нас.

У нас один парень был немного травмирован, сидевший на замене, и Андрес ему сказал: "Все, переодевайся. Ты сейчас будешь играть. Мне все равно ты выйдешь и сделаешь все, чтобы помочь нам". Мы немного испугались, ведь еще детьми немного были. Но мы вышли и выиграли матч 2:1.

А потом сам Карраско нас уже успокаивал", – сказал Драмбаев.

По теме
yellow-arrow
Карпаты подписали испанского полузащитника из чемпионата Болгарии
yellow-arrow
СМИ: Шахтер за 2 млн евро подписал тунисского центрбека Грама
yellow-arrow
Ванат находится в шорт-листе Болоньи. Итальянцы могут предложить 10 млн евро
Шахтер (Донецк) Осиек ЛНЗ (Черкассы) Андрес Карраско Александр Драмбаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости