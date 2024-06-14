Драмбаев: Как-то Шахтер U-19 в первом тайме проигрывал 0:1, и Карраско сказал травмированному игроку: переодевайся, мне все равно, сделаешь все, чтобы помочь нам

Защитник "Осиека" Александр Драмбаев вспомнил о работе с испанским тренером Андресом Карраско в "Шахтере U-19", который был недавно назначен на должность главного тренера ЛНЗ.

"Я познакомился с ним, когда пришел из запорожского "Металлурга" в "Шахтер". Это было в U-19. Впечатления были фантастическими, потому что это было для меня очень новое. Помню, что за первый месяц тренировки у меня голова шла кругом, поскольку было очень много информации.

У нас все были очень сконцентрированы на тренировках, и я не знаю, хотя бы одного футболиста, работавшего с Андресом, и как-то плохо о нем отзывался. Максимум могли сказать, что им очень тяжело.

Я могу только сказать, что Карраско – классный психолог. Я помню случай с матча против "Ворсклы". Мы первый тайм проигрывали 0:1 и я его никогда таким злым не видел. В перерыве он накричал на нас.

У нас один парень был немного травмирован, сидевший на замене, и Андрес ему сказал: "Все, переодевайся. Ты сейчас будешь играть. Мне все равно ты выйдешь и сделаешь все, чтобы помочь нам". Мы немного испугались, ведь еще детьми немного были. Но мы вышли и выиграли матч 2:1.

А потом сам Карраско нас уже успокаивал", – сказал Драмбаев.