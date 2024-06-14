Карпаты подписали испанского полузащитника из чемпионата Болгарии

"Карпаты" объявили о подписании 27-летнего испанского центрального полузащитника Пабло Альвареса Гарсии.

Контракт с игроком вступит в силу 1 июля, когда истечет его соглашение с болгарским "Черно Море".

Футболист также может сыграть на позициях атакующего и опорного хавбека.

Пабло начинал карьеру на молодежном уровне в системе испанских клубов "Спортинг" Хихон, "Вильярреал" и "Алавес". Также играл за "Риеку".

В прошедшем сезоне за " Черно Море " Альварес провел 30 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.