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Карпаты подписали испанского полузащитника из чемпионата Болгарии

Премьер-лига
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Пабло Альварес Гарсия - игрок Карпат

Карпаты подписали испанского полузащитника из чемпионата Болгарии

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" объявили о подписании 27-летнего испанского центрального полузащитника Пабло Альвареса Гарсии.

Контракт с игроком вступит в силу 1 июля, когда истечет его соглашение с болгарским "Черно Море".

Футболист также может сыграть на позициях атакующего и опорного хавбека.

Пабло начинал карьеру на молодежном уровне в системе испанских клубов "Спортинг" Хихон, "Вильярреал" и "Алавес". Также играл за "Риеку".

В прошедшем сезоне за " Черно Море " Альварес провел 30 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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