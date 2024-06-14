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Карпаты подписали испанского полузащитника из чемпионата Болгарии
Пабло Альварес Гарсия - игрок Карпат
fckarpaty.org.ua
"Карпаты" объявили о подписании 27-летнего испанского центрального полузащитника Пабло Альвареса Гарсии.
Контракт с игроком вступит в силу 1 июля, когда истечет его соглашение с болгарским "Черно Море".
Футболист также может сыграть на позициях атакующего и опорного хавбека.
Пабло начинал карьеру на молодежном уровне в системе испанских клубов "Спортинг" Хихон, "Вильярреал" и "Алавес". Также играл за "Риеку".
В прошедшем сезоне за " Черно Море " Альварес провел 30 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
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