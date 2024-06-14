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Степаненко: Я еще хочу играть, еще чувствую силы и полон энергии
У Тараса еще год контракта с Шахтером
Фото: ФК Шахтар Донецьк
34-летний опорник "
– Тони Кроос в 34 заканчивает карьеру. Лука Модрич – около 39, планирует переподписать контракт еще на год. Какой из этих двух примеров тебе ближе?
– Я так понимаю, у немцев такая ментальность – я не помню, чтобы они после 34-35 играли. Мюллер завершает карьеру, Кроос сейчас, Лам тоже закончил. То есть они не хотят тянуть.
Мне в августе будет 35, но я себя хорошо чувствую, и у меня еще год контракта с "Шахтером". Поэтому пока есть силы, пока я вижу, что могу конкурировать с молодыми ребятами – я буду работать.
Если случится так, что не смогу конкурировать, или организм… Владимир Чеснаков завершил карьеру, мы с ним начинали, он на год старше. Он сказал, что его организм не выдерживает. Одна травма, восстановился, другая травма – он решил завершить карьеру.
Это нормально, у каждого свой организм, каждый по-разному смотрит. Но я еще хочу играть, еще чувствую силы и полон энергии.
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