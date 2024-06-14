Степаненко: Я еще хочу играть, еще чувствую силы и полон энергии

34-летний опорник " Шахтера " и сборной Украины Тарас Степаненко заявил, что пока что не планирует вешать бутсы на гвоздь.

– Тони Кроос в 34 заканчивает карьеру. Лука Модрич – около 39, планирует переподписать контракт еще на год. Какой из этих двух примеров тебе ближе?

– Я так понимаю, у немцев такая ментальность – я не помню, чтобы они после 34-35 играли. Мюллер завершает карьеру, Кроос сейчас, Лам тоже закончил. То есть они не хотят тянуть.

Мне в августе будет 35, но я себя хорошо чувствую, и у меня еще год контракта с "Шахтером". Поэтому пока есть силы, пока я вижу, что могу конкурировать с молодыми ребятами – я буду работать.

Если случится так, что не смогу конкурировать, или организм… Владимир Чеснаков завершил карьеру, мы с ним начинали, он на год старше. Он сказал, что его организм не выдерживает. Одна травма, восстановился, другая травма – он решил завершить карьеру.

Это нормально, у каждого свой организм, каждый по-разному смотрит. Но я еще хочу играть, еще чувствую силы и полон энергии.