Полесье объявило об уходе Артема Шабанова из команды

Житомирское "Полесье" на своем официальном сайте объявило о том, что центральный защитник Артем Шабанов покинул клуб.

Он присоединился к команде прошлым летом и подписал контракт на два года. Правда, стороны договорились о разрыве отношений именно на данном этапе.

В общей сложности защитник провел за "Полесье" 26 матчей. В его активе 24 поединка в УПЛ и два матча в Кубке Украины. На счету Шабанова ни одного результативного действия и три желтые карточки.