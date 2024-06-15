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Полесье объявило об уходе Артема Шабанова из команды

Премьер-лига

После года сотрудничества

Полесье объявило об уходе Артема Шабанова из команды

ФК Полісся/Автор невідомий

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Житомирское "Полесье" на своем официальном сайте объявило о том, что центральный защитник Артем Шабанов покинул клуб.

Он присоединился к команде прошлым летом и подписал контракт на два года. Правда, стороны договорились о разрыве отношений именно на данном этапе.

В общей сложности защитник провел за "Полесье" 26 матчей. В его активе 24 поединка в УПЛ и два матча в Кубке Украины. На счету Шабанова ни одного результативного действия и три желтые карточки.

“ФК “Полесье” благодарит футболиста за отличный сезон и весомый вклад в итоговое 5 место команды в сезоне. Желаем Артему личных и командных успехов в следующем клубе”, – говорится в заявлении “волков”.

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Артем Шабанов Полесье (Житомир)
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Источник:
Офіційний сайт Полісся
Опубликовал: Максим Кучер
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