Степаненко: Я больше всего слежу за игрой двоих – Родри и Райса

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко назвал лучшего центрального хавбека мира.

"Мне Родри очень нравится. Он номер один сейчас в мире. Еще Тчуамэни, но я не знаю, почему он мало играет. Возможно травма. Еще в Австрии есть игрок, Лаймер, мне очень нравится. Еще Деклан Райс из "Арсенала".

Я больше всего слежу за игрой двоих – Родри и Райса. Еще Тчуамэни, против которого играл в сборной и Лиге чемпионов. Сильный игрок, знающий позицию, атлетический футболист", – сказал Степаненко.