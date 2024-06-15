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Степаненко: Я больше всего слежу за игрой двоих – Родри и Райса
Назвал лучшего игрока мира на своей позиции
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко назвал лучшего центрального хавбека мира.
"Мне Родри очень нравится. Он номер один сейчас в мире. Еще Тчуамэни, но я не знаю, почему он мало играет. Возможно травма. Еще в Австрии есть игрок, Лаймер, мне очень нравится. Еще Деклан Райс из "Арсенала".
Я больше всего слежу за игрой двоих – Родри и Райса. Еще Тчуамэни, против которого играл в сборной и Лиге чемпионов. Сильный игрок, знающий позицию, атлетический футболист", – сказал Степаненко.
Напомним, за прошлый сезон Родри сыграл в 34 матчах АПЛ, в которых отличился 8 голами и 9 голевыми передачами. Деклан Райс провел 38 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился 7 голами и 9 результативными передачами.
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