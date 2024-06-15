  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Степаненко: Я больше всего слежу за игрой двоих – Родри и Райса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: Я больше всего слежу за игрой двоих – Родри и Райса

Премьер-лига

Назвал лучшего игрока мира на своей позиции

Степаненко: Я больше всего слежу за игрой двоих – Родри и Райса

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко назвал лучшего центрального хавбека мира.

"Мне Родри очень нравится. Он номер один сейчас в мире. Еще Тчуамэни, но я не знаю, почему он мало играет. Возможно травма. Еще в Австрии есть игрок, Лаймер, мне очень нравится. Еще Деклан Райс из "Арсенала".

Я больше всего слежу за игрой двоих – Родри и Райса. Еще Тчуамэни, против которого играл в сборной и Лиге чемпионов. Сильный игрок, знающий позицию, атлетический футболист", – сказал Степаненко.

Напомним, за прошлый сезон Родри сыграл в 34 матчах АПЛ, в которых отличился 8 голами и 9 голевыми передачами. Деклан Райс провел 38 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился 7 голами и 9 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Полесье объявило об уходе Артема Шабанова из команды
yellow-arrow
Сергей Шищенко: О весенних проблемах Полесья, амбициях Буткевича и дебюте Усика в еврокубках
yellow-arrow
Степаненко: Я еще хочу играть, еще чувствую силы и полон энергии
Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости