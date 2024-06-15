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Официально: Василий Кобин возглавил Ингулец

Премьер-лига
Обновлено

Об этом сообщила команда из Петрово

Официально: Василий Кобин возглавил Ингулец

фото - ФК Минай

Новина українською

Новоиспеченный участник УПЛ "Ингулец" объявил, что главным тренером команды стал Василий Кобин. Контракт рассчитан на 3 года.

Этот клуб станет вторым для Кобина в тренерской карьере. Начало этого пути состоялось в "Минае" (2019-2021). В период 2022-2024-х годов занимал должность спортивного директора "Металлиста". Также работал экспертом на УПЛ ТВ.

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Напомним, что в начале июня "Ингулец" официально объявлял о подписании контракта на эту должность с Желько Любеновичем. Однако сам специалист в комментариях для нашего издания эту информацию не подтвердил.

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Василий Кобин Ингулец (Петрово)
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1 голосов
Источник:
Інгулець
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.06.2024 в 18:31
тандем "бисиклета хряка"
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Комментарии 6
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.06.2024 в 18:31
тандем "бисиклета хряка"
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2
0
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Вarcelinius
15.06.2024 в 18:50
А тот щас вообще всё стало сразу понятно.
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Вarcelinius
15.06.2024 в 18:51
*вот
 
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Romerik (YNWA)
15.06.2024 в 18:28
Клас. Колгосп зразу назад в пфл
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1
0
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Вarcelinius
15.06.2024 в 18:47
Не любишь ты селян, не любишь... А ведь они тебя кормят. И потом... на ком то ведь надо ездить, очки добывать, ну.
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0
0
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Вarcelinius
15.06.2024 в 18:19
Василий Кобин возглавил Ингулец. Это пздц.
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0
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