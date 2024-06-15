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Официально: Василий Кобин возглавил Ингулец
Об этом сообщила команда из Петрово
фото - ФК Минай
Новоиспеченный участник УПЛ "Ингулец" объявил, что главным тренером команды стал Василий Кобин. Контракт рассчитан на 3 года.
Этот клуб станет вторым для Кобина в тренерской карьере. Начало этого пути состоялось в "Минае" (2019-2021). В период 2022-2024-х годов занимал должность спортивного директора "Металлиста". Также работал экспертом на УПЛ ТВ.
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Напомним, что в начале июня "Ингулец" официально объявлял о подписании контракта на эту должность с Желько Любеновичем. Однако сам специалист в комментариях для нашего издания эту информацию не подтвердил.
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