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Полесье арендовало игрока словенской Олимпии Адмира Бристича

Премьер-лига

Об этом говорится на сайте люблянского клуба

Полесье арендовало игрока словенской Олимпии Адмира Бристича

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Житомирское "Полесье" полным ходом работает сейчас на трансферном рынке. У нового главного тренера клуба Имада Ашура есть новые пополнения в состав "зелено-желтых".

К украинской команде на правах аренды летом присоединяется игрок "Олимпии" из Любляны Адмир Бристич. 21-летний босниец играет на позиции нападающего. Его аренда продлится год (с правом выкупа).

Добавим, что за два сезона в составе словенской команды Адмир Бристич провел 52 матча, в которых отметился 6 голами и результативной передачей.

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Полесье (Житомир) Олимпия (Любляна)
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Источник:
Олімпія Любляна
Опубликовал: Александр Гресь
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