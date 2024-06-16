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Полесье арендовало игрока словенской Олимпии Адмира Бристича
Об этом говорится на сайте люблянского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Житомирское "Полесье" полным ходом работает сейчас на трансферном рынке. У нового главного тренера клуба Имада Ашура есть новые пополнения в состав "зелено-желтых".
К украинской команде на правах аренды летом присоединяется игрок "Олимпии" из Любляны Адмир Бристич. 21-летний босниец играет на позиции нападающего. Его аренда продлится год (с правом выкупа).
Добавим, что за два сезона в составе словенской команды Адмир Бристич провел 52 матча, в которых отметился 6 голами и результативной передачей.
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