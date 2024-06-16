Полесье арендовало игрока словенской Олимпии Адмира Бристича

Житомирское "Полесье" полным ходом работает сейчас на трансферном рынке. У нового главного тренера клуба Имада Ашура есть новые пополнения в состав "зелено-желтых".

К украинской команде на правах аренды летом присоединяется игрок "Олимпии" из Любляны Адмир Бристич. 21-летний босниец играет на позиции нападающего. Его аренда продлится год (с правом выкупа).

Добавим, что за два сезона в составе словенской команды Адмир Бристич провел 52 матча, в которых отметился 6 голами и результативной передачей.