Выбрал Португалию. Лебеденко отказал Карпатам в трансфере

Орест Лебеденко не вернется в "Карпаты".

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По информации Sport ua, "Карпаты" собирались вести переговоры с португальской "Визелой" о выкупе левого защитника Ореста Лебеденко, но игрок отказался возвращаться в "Карпаты".

Напомним, за сезон 2023/24 Лебеденко сыграл в 27 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Присоединился к "Визеле" Лебеденко в июле прошлого года из испанского "Депортиво".