Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выбрал Португалию. Лебеденко отказал Карпатам в трансфере
Не захотел переходить в Карпаты
fcvizela.pt
Орест Лебеденко не вернется в "Карпаты".
По информации Sport ua, "Карпаты" собирались вести переговоры с португальской "Визелой" о выкупе левого защитника Ореста Лебеденко, но игрок отказался возвращаться в "Карпаты".
Напомним, за сезон 2023/24 Лебеденко сыграл в 27 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Присоединился к "Визеле" Лебеденко в июле прошлого года из испанского "Депортиво".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Испания не заметила Хорватию, Италия дожала Албанию и смерть голкипера Черногории. Главные новости за 15 июня
- Италия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Неожиданно просто. Испания - Хорватия 3:0. Видео голов и обзор матча
- Маркевич прокомментировал приезд Русола в Карпаты
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн