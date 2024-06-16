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Выбрал Португалию. Лебеденко отказал Карпатам в трансфере

Премьер-лига
Обновлено

Не захотел переходить в Карпаты

Выбрал Португалию. Лебеденко отказал Карпатам в трансфере

fcvizela.pt

Новина українською

Орест Лебеденко не вернется в "Карпаты".

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По информации Sport ua, "Карпаты" собирались вести переговоры с португальской "Визелой" о выкупе левого защитника Ореста Лебеденко, но игрок отказался возвращаться в "Карпаты".

Напомним, за сезон 2023/24 Лебеденко сыграл в 27 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Присоединился к "Визеле" Лебеденко в июле прошлого года из испанского "Депортиво".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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