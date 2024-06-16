Эдмару – 44 года: что вы знаете об экс-полузащитнике харьковского Металлиста? Квиз от UA-Футбол

16-го июня исполняется 44 года бывшему полузащитнику "Металлиста" и сборной Украины Эдмару. Хавбек был первым зарубежным игроком, который стал капитаном симферопольской "Таврии".

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру Эдмара как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.