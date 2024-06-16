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Эдмару – 44 года: что вы знаете об экс-полузащитнике харьковского Металлиста? Квиз от UA-Футбол
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16-го июня исполняется 44 года бывшему полузащитнику "Металлиста" и сборной Украины Эдмару. Хавбек был первым зарубежным игроком, который стал капитаном симферопольской "Таврии".
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру Эдмара как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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