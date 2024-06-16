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Черноморец попрощался с одним из тренеров
Провел в Черноморце 4 года
Чорноморец
Алексей Антонов покинул "Черноморец".
Одесский клуб сообщил, что один из тренеров "Черноморца", а именно Алексей Антонов покинул команду.
"Геннадич! Спасибо тебе за эти годы в "Черноморце". За отношение к тренировочному процессу, за жажду и страсть, за нежелание проигрывать даже в теннисбол, за финты и бисиклеты. Ты был и остаешься примером для всех игроков черно-синих.
Удачи тебе, Алексей, в профессиональном деле! Будем следить, поддерживать и... просто будем на связи!", — написала пресс-служба "Черноморца".
Напомним, Алексей Антонов присоединился к "Черноморцу" в 2020 году, за это время успел побывать помощником главного тренера "Черноморца" Сергея Ковальца, главнім тренером и помощником Романа Григорчука.
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