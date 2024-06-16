Черноморец попрощался с одним из тренеров

Алексей Антонов покинул "Черноморец".

Одесский клуб сообщил, что один из тренеров "Черноморца", а именно Алексей Антонов покинул команду.

"Геннадич! Спасибо тебе за эти годы в "Черноморце". За отношение к тренировочному процессу, за жажду и страсть, за нежелание проигрывать даже в теннисбол, за финты и бисиклеты. Ты был и остаешься примером для всех игроков черно-синих.

Удачи тебе, Алексей, в профессиональном деле! Будем следить, поддерживать и... просто будем на связи!", — написала пресс-служба "Черноморца".