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Черноморец попрощался с одним из тренеров

Премьер-лига
Обновлено

Провел в Черноморце 4 года

Черноморец попрощался с одним из тренеров

Чорноморец

Новина українською

Алексей Антонов покинул "Черноморец".

Одесский клуб сообщил, что один из тренеров "Черноморца", а именно Алексей Антонов покинул команду.

"Геннадич! Спасибо тебе за эти годы в "Черноморце". За отношение к тренировочному процессу, за жажду и страсть, за нежелание проигрывать даже в теннисбол, за финты и бисиклеты. Ты был и остаешься примером для всех игроков черно-синих.

Удачи тебе, Алексей, в профессиональном деле! Будем следить, поддерживать и... просто будем на связи!", — написала пресс-служба "Черноморца".

Напомним, Алексей Антонов присоединился к "Черноморцу" в 2020 году, за это время успел побывать помощником главного тренера "Черноморца" Сергея Ковальца, главнім тренером и помощником Романа Григорчука.

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Алексей Антонов Черноморец (Одесса)
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Источник:
Чорноморець
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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