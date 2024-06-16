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Официально: Владислав Приймак продлил контракт с Оболонью
До июня 2025 года
Фото: Карпати
Владислав Приймак продлил контракт с "Оболонью".
27-летний полузащитник клуба "Оболонь" продлил контракт с клубом до июня 2025 года с возможностью продления контракта на еще один год.
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Напомним, Владислав Приймак перешел в "Оболонь" в июле 2023 года свободным агентом. За сезон 2023/24 Приймак отличился одним голом в 25 матчах.
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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miruk 81 (львів)
16.06.2024 в 15:32
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