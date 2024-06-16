Официально: Владислав Приймак продлил контракт с Оболонью

Владислав Приймак продлил контракт с "Оболонью".

27-летний полузащитник клуба "Оболонь" продлил контракт с клубом до июня 2025 года с возможностью продления контракта на еще один год.

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Напомним, Владислав Приймак перешел в "Оболонь" в июле 2023 года свободным агентом. За сезон 2023/24 Приймак отличился одним голом в 25 матчах.