  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Владислав Приймак продлил контракт с Оболонью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Владислав Приймак продлил контракт с Оболонью

Премьер-лига

До июня 2025 года

Официально: Владислав Приймак продлил контракт с Оболонью

Фото: Карпати

Новина українською

Владислав Приймак продлил контракт с "Оболонью".

27-летний полузащитник клуба "Оболонь" продлил контракт с клубом до июня 2025 года с возможностью продления контракта на еще один год.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Владислав Приймак перешел в "Оболонь" в июле 2023 года свободным агентом. За сезон 2023/24 Приймак отличился одним голом в 25 матчах.

По теме
yellow-arrow
Черноморец попрощался с одним из тренеров
yellow-arrow
Эдмару – 44 года: что вы знаете об экс-полузащитнике харьковского Металлиста? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Выбрал Португалию. Лебеденко отказал Карпатам в трансфере
Оболонь (Киев) Владислав Приймак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Оболонь
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miruk 81 (львів)
16.06.2024 в 15:32
Вацко, за тобою ще ніхто не стежить?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
miruk 81 (львів)
16.06.2024 в 15:32
Вацко, за тобою ще ніхто не стежить?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости