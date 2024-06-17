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Возвращается к Скрипнику. Металлист 1925 подпишет защитника Полесья
Очередной трансфер футболиста за последние годы
Dynamo.kiev.ua
С 1 июля защитник житомирского "Полесья" защитник Василий Кравец официально станет игроком харьковского "Металлиста 1925".
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Срок соглашения между сторонами будет рассчитан на 2 года.
Кравец - воспитанник "Карпат". В сезоне 2022-23 26-летний латераль уже работал под руководством Виктора Скрипника в "Ворскле".
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