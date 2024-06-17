  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Возвращается к Скрипнику. Металлист 1925 подпишет защитника Полесья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращается к Скрипнику. Металлист 1925 подпишет защитника Полесья

Премьер-лига

Очередной трансфер футболиста за последние годы

Возвращается к Скрипнику. Металлист 1925 подпишет защитника Полесья

Dynamo.kiev.ua

Новина українською

С 1 июля защитник житомирского "Полесья" защитник Василий Кравец официально станет игроком харьковского "Металлиста 1925".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Срок соглашения между сторонами будет рассчитан на 2 года.

Кравец - воспитанник "Карпат". В сезоне 2022-23 26-летний латераль уже работал под руководством Виктора Скрипника в "Ворскле".

Читайте такжеИсточник: Металлист 1925 планирует попрощаться с 6-ю игроками. Среди них - капитан Габелок и Русин

По теме
yellow-arrow
Верес проведет 7 спаррингов во время летнего межсезонья. Известно с кем
yellow-arrow
Источник: Металлист 1925 планирует попрощаться с 6-ю игроками. Среди них - капитан Габелок и Русин
yellow-arrow
Полесье изменило эмблему. В центре лого - волк
Полесье (Житомир) Василий Кравец Металлист 1925 (Харьков) трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости