34-летний Хомченовский: Очень хорошо себя чувствую. Хочу как можно дольше остаться в футболе

Капитан "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский поделился воспоминаниями из своей карьеры.

- За свою профессиональную карьеру ты успел поиграть также в Польше и Испании. Какой из этих периодов запомнился больше всего и почему?

- Я действительно имел такой крутой опыт в своей карьере. Могу сказать, что Испания запомнилась мне своей теплой погодой и, конечно, вкусным хамоном. Также меня поразили тамошние люди: они очень спокойные и вежливые, все пытались помочь, в любом вопросе.

Очень много хороших воспоминаний, связанных с этой страной, которые останутся в моей памяти навсегда. Польша уже более похожа на нашу страну, поэтому я не заметил чего-то необычного. Язык я сразу выучил. Разумеется, еще не на 100 процентов, но мне хватало словарного запаса, чтобы общаться.

- Ты также провел четыре матча за сборную Украины. Какой из них был самым лучшим?

- Наверное, больше всего мне запомнился матч с Англией. Хоть и мало времени я сыграл тогда, но когда вышел на поле меня переполняли безумные эмоции, ведь меня окружали футболисты, на которых когда-то смотрел только по телевизору. Поэтому для себя могу выделить именно этот матч.

- Знаем, что одним из твоих лучших друзей в футболе является Виталий Вернидуб. Изменились ли ваши отношения после того, как он стал тренером?

- Я бы не сказал, что он мне друг, ведь он уже больше, как брат. Очень его ценю и горжусь, что когда-то играл с ним на одном поле, а теперь он один из моих тренеров. Да, конечно, зову его: "Юрьевич". Иногда забываю, конечно (улыбается).

- Тебе 34 года, это немолодой возраст для футболиста. Сколько еще планируешь играть на профессиональном уровне и уже задумывался над тем, чем заняться после этого? Возможно, хотел бы как и Вернидуб-младший стать тренером?

- Согласен с вами, что возраст немолод, но я очень хорошо себя чувствую, и еще готов играть, пока буду себя так чувствовать. Однако очень трудно четко отвечать на такие вопросы. Конечно, хочу как можно дольше остаться в футболе, ведь это моя жизнь, без которой себя трудно представляю. Тренер в будущем? Почему бы и нет", - приводит слова хавбека официальный сайт криворожан.