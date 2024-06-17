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Карпаты усилятся одним из открытий прошлого сезона УПЛ
Вскоре ожидается официальная информация
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
По информации журналиста Игоря Бурбаса, "Карпаты" окончательно достигли согласия с "Минаем" по переходу вратаря Александра Кемкина.
В ближайшие дни 21-летний игрок заключит с львовянами контракт. В нынешнее межсезонье это уже третий новичок команды. Ожидается, что для "Карпат" это еще не последний трансфер.
Напомним, что "Минай" вылетел в Первую лигу по итогам сезона 2023/24. "Карпаты", в свою очередь, вернулись в УПЛ.
Контракт Кемкина с закарпатским клубом рассчитан до середины 2025 года.
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