Карпаты усилятся одним из открытий прошлого сезона УПЛ

По информации журналиста Игоря Бурбаса, "Карпаты" окончательно достигли согласия с "Минаем" по переходу вратаря Александра Кемкина.

В ближайшие дни 21-летний игрок заключит с львовянами контракт. В нынешнее межсезонье это уже третий новичок команды. Ожидается, что для "Карпат" это еще не последний трансфер.

Напомним, что "Минай" вылетел в Первую лигу по итогам сезона 2023/24. "Карпаты", в свою очередь, вернулись в УПЛ.



Контракт Кемкина с закарпатским клубом рассчитан до середины 2025 года.