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Один из лидеров Черноморца заинтересовал команду из Израиля

Премьер-лига

Сообщают, что сделка может стоить всего 200 тысяч евро

Один из лидеров Черноморца заинтересовал команду из Израиля

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Иерусалимский "Бейтар" заинтересован в подписании одного из лидеров одесского "Черноморца". Как сообщает израильский портал Sport 5, Андрей Штогрин завершил предыдущий сезон с 12-ю голами и пятью ассистами во всех турнирах, в том числе голом в ворота "Динамо", и этим обратил на себя внимание израильского клуба.

По информации Sport 5, неназванный агент, предложивший Штогрина "Бейтару", заявил, что "Черноморец" готов отпустить его лишь за 200 тысяч евро. Сумму, которую иерусалимцы готовы заплатить. Указывается также, что его контракт завершается летом 2025-го года, но 25-летний вингер желает покинуть свою нынешнюю команду уже сейчас.

"Бейтар" - один из известнейших и популярнейших клубов Израиля. В сезоне 2022/23 он выиграл Кубок страны. Правда, в лиге в последние четыре сезона не поднимался выше восьмого места, а в сезоне 2023/24 занял 11-ое место, на два выше зоны вылета. В прошлом за него играли экс-игроки сборной Украины Сергей Третьяк, Дмитрий Михайленко, Сергей Коновалов и Андрей Пилявский.

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Черноморец (Одесса) Бейтар (Иерусалим) Украинская Премьер-лига Андрей Штогрин
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Источник:
Sport 5
Опубликовал: Леон Вургафт
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