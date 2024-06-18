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Полесье подписало одного из лучших бомбардиров УПЛ прошлого сезона

Премьер-лига

Качественное усиление к еврокубкам

Полесье подписало одного из лучших бомбардиров УПЛ прошлого сезона

Фото: upl.ua

Новина українською

Пресс-служба "Полесья" объявила о трансфере Алексея Гуцуляка.

Футболист подписал с житомирским клубом двухлетний контракт, и будет выступать в "Полесье" под 11-м номером.

В прошлом сезоне Гуцуляк записал на свой счёт 9 забитых мячей и 2 результативных передачи в 32 матчах во всех турнирах в составе "Днепра".

В марте 2024 года Алексей дебютировал за сборную Украины в полуфинале плей-офф квалификации к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

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Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 трансфер
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1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.06.2024 в 16:11
Це добре ! Надіюсь шахтьор вдути пару раз зможете !... Успіхів !
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.06.2024 в 16:11
Це добре ! Надіюсь шахтьор вдути пару раз зможете !... Успіхів !
Ответить
0
0
Моуринью (Днепропетровск)
18.06.2024 в 16:10
Пора организовывать Днепр-2
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0
1

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