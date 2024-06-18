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Полесье подписало одного из лучших бомбардиров УПЛ прошлого сезона
Качественное усиление к еврокубкам
Фото: upl.ua
Пресс-служба "Полесья" объявила о трансфере Алексея Гуцуляка.
Футболист подписал с житомирским клубом двухлетний контракт, и будет выступать в "Полесье" под 11-м номером.
В прошлом сезоне Гуцуляк записал на свой счёт 9 забитых мячей и 2 результативных передачи в 32 матчах во всех турнирах в составе "Днепра".
В марте 2024 года Алексей дебютировал за сборную Украины в полуфинале плей-офф квалификации к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
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Просто Квашин (Харків)
18.06.2024 в 16:11
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