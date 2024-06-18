Полесье подписало одного из лучших бомбардиров УПЛ прошлого сезона

Пресс-служба "Полесья" объявила о трансфере Алексея Гуцуляка.

Футболист подписал с житомирским клубом двухлетний контракт, и будет выступать в "Полесье" под 11-м номером.

В прошлом сезоне Гуцуляк записал на свой счёт 9 забитых мячей и 2 результативных передачи в 32 матчах во всех турнирах в составе "Днепра".

В марте 2024 года Алексей дебютировал за сборную Украины в полуфинале плей-офф квалификации к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.