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Форвард Днепра-1 подписал контракт с Александрией, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Александр Филиппов сделал выбор в пользу Александрии

Форвард Днепра-1 подписал контракт с Александрией, - СМИ

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов определился со своим новsм клубом/

Как сообщает ТаТоТаке, форвард отдал предпочтение "Александрии" и личному приглашению Руслана Ротаня.

По данным источника, контракт уже подписан. Соглашение рассчитано на два года.

В прошлом сезоне 31-летний Филиппов провел 27 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с "Днепром-1" истекает этим летом.

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ФК Александрия Александр Филиппов СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.06.2024 в 19:30
Чудово ! шахтьор тремти !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.06.2024 в 19:30
Чудово ! шахтьор тремти !
Ответить
0
0

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