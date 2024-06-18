Форвард Днепра-1 подписал контракт с Александрией, - СМИ

Нападающий " Днепра-1 " Александр Филиппов определился со своим новsм клубом/

Как сообщает ТаТоТаке, форвард отдал предпочтение "Александрии" и личному приглашению Руслана Ротаня.

По данным источника, контракт уже подписан. Соглашение рассчитано на два года.

В прошлом сезоне 31-летний Филиппов провел 27 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с "Днепром-1" истекает этим летом.