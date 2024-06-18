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Форвард Днепра-1 подписал контракт с Александрией, - СМИ
Александр Филиппов сделал выбор в пользу Александрии
scdnipro1.com.ua
Нападающий "
Как сообщает ТаТоТаке, форвард отдал предпочтение "Александрии" и личному приглашению Руслана Ротаня.
По данным источника, контракт уже подписан. Соглашение рассчитано на два года.
В прошлом сезоне 31-летний Филиппов провел 27 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с "Днепром-1" истекает этим летом.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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Просто Квашин (Харків)
18.06.2024 в 19:30
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