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Романо подтверждает подписание Шахтером тунисского центрбека за 2 илн евро

Премьер-лига
Обновлено

Ждем Алаа Грама в Украине

Романо подтверждает подписание Шахтером тунисского центрбека за 2 илн евро

фото из свободных источников

Новина українською

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию, что "Шахтер" подписал центрального защитника "Сфаксьена" Алаа Грама.

Ранее об этом писали тунисские СМИ.

По данным Романо, сумма трансфера составила 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что "горняки" также заплатят тунисскому клубу 10% от следующей продажи футболиста.

Грам – воспитанник "Сфаксьена". Всего за первую команду провел 98 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Также в активе 22-летнего парня 3 игры за сборную Туниса.

Алаа также может сыграть на позициях опорного и центрального полузащитника.

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Шахтер (Донецк) Фабрицио Романо
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Источник:
Фабрицио Романо
Опубликовал: Михаил Черныш
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