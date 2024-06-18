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Романо подтверждает подписание Шахтером тунисского центрбека за 2 илн евро
Ждем Алаа Грама в Украине
фото из свободных источников
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию, что "
Ранее об этом писали тунисские СМИ.
По данным Романо, сумма трансфера составила 2 млн евро.
Ранее сообщалось, что "горняки" также заплатят тунисскому клубу 10% от следующей продажи футболиста.
Грам – воспитанник "Сфаксьена". Всего за первую команду провел 98 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Также в активе 22-летнего парня 3 игры за сборную Туниса.
Алаа также может сыграть на позициях опорного и центрального полузащитника.
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