Романо подтверждает подписание Шахтером тунисского центрбека за 2 илн евро

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию, что " Шахтер" подписал центрального защитника "Сфаксьена" Алаа Грама.

Ранее об этом писали тунисские СМИ.

По данным Романо, сумма трансфера составила 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что "горняки" также заплатят тунисскому клубу 10% от следующей продажи футболиста.

Грам – воспитанник "Сфаксьена". Всего за первую команду провел 98 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Также в активе 22-летнего парня 3 игры за сборную Туниса.

Алаа также может сыграть на позициях опорного и центрального полузащитника.