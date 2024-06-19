  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо анонсировало выход новой домашней формы на следующий сезон. ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо анонсировало выход новой домашней формы на следующий сезон. ФОТО

Премьер-лига

Техническим спонсором клуба остается New Balance

Динамо анонсировало выход новой домашней формы на следующий сезон. ФОТО

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в соцсетях анонсировало выход новой домашней формы на новый сезон.

На фото виден фрагмент домашнего комплекта экипировки "бело-синих" со слоганом "Один город – одна страна".

Техническим спонсором остается компания New Balance.

По теме
yellow-arrow
Габовда: В нашем тренере мы не сомневаемся, Шандрук будет и дальше работать с Вересом
yellow-arrow
Официально: Полесье договорилось по подписанию защитника Динамо Тбилиси
yellow-arrow
Романо подтверждает подписание Шахтером тунисского центрбека за 2 илн евро
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости