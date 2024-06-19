Премьер-лига
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Динамо анонсировало выход новой домашней формы на следующий сезон. ФОТО
Техническим спонсором клуба остается New Balance
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
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На фото виден фрагмент домашнего комплекта экипировки "бело-синих" со слоганом "Один город – одна страна".
Техническим спонсором остается компания New Balance.
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