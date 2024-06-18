Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Полесье договорилось по подписанию защитника Динамо Тбилиси
Об этом объявил грузинский клуб
fcdinamo.ge
"Динамо" Тбилиси официально объявило о договоренности с "Полесьем" по переходу 22-летнего правого защитника грузинской команды Георгия Майсурадзе.
Условия сделки пока не афишируются, также "Полесье" официально пока не сообщало о подписании.
Георгий Майсурадзе – воспитанник академии тбилисского "Динамо". Вместе со столичной командой он дважды становился чемпионом Грузии и дважды обладателем Суперкубка. Всего в составе "Динамо" Майса провел 66 матчей (2 гола, 6 ассистов).
Также на счету защитника 3 игры за молодежную сборную Грузии.
Портал Трансфермаркт оценивает Майсурадзе в 350 000 евро.
Популярное сейчас
- Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК: одна команда влияет на перспективы Днепра-1
- Косырин - о 0:3 Румынией: С выбором вратаря Ребров ошибся. Степаненко тоже уже не тянет
- Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
- Не подошёл новому тренеру? ЛНЗ объявил об уходе нападающего
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО