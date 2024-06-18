Официально: Полесье договорилось по подписанию защитника Динамо Тбилиси

"Динамо" Тбилиси официально объявило о договоренности с "Полесьем" по переходу 22-летнего правого защитника грузинской команды Георгия Майсурадзе.

Условия сделки пока не афишируются, также "Полесье" официально пока не сообщало о подписании.

Георгий Майсурадзе – воспитанник академии тбилисского "Динамо". Вместе со столичной командой он дважды становился чемпионом Грузии и дважды обладателем Суперкубка. Всего в составе "Динамо" Майса провел 66 матчей (2 гола, 6 ассистов).

Также на счету защитника 3 игры за молодежную сборную Грузии.

Портал Трансфермаркт оценивает Майсурадзе в 350 000 евро.