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Официально: Полесье договорилось по подписанию защитника Динамо Тбилиси

Премьер-лига
Обновлено

Об этом объявил грузинский клуб

Официально: Полесье договорилось по подписанию защитника Динамо Тбилиси

fcdinamo.ge

Новина українською

"Динамо" Тбилиси официально объявило о договоренности с "Полесьем" по переходу 22-летнего правого защитника грузинской команды Георгия Майсурадзе.

Условия сделки пока не афишируются, также "Полесье" официально пока не сообщало о подписании.

Георгий Майсурадзе – воспитанник академии тбилисского "Динамо". Вместе со столичной командой он дважды становился чемпионом Грузии и дважды обладателем Суперкубка. Всего в составе "Динамо" Майса провел 66 матчей (2 гола, 6 ассистов).

Также на счету защитника 3 игры за молодежную сборную Грузии.

Портал Трансфермаркт оценивает Майсурадзе в 350 000 евро.

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Источник:
Динамо Тб
Опубликовал: Михаил Черныш
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