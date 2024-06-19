Габовда: В нашем тренере мы не сомневаемся, Шандрук будет и дальше работать с Вересом

Спортивный директор " Вереса " Юрий Габовда рассказал о, том, как команда будет готовиться к новому сезону.

"Будем дома. Нашли хорошую базу со всеми условиями в Тростянце, но не успели забронировать.

Подготовка будет проходить в Киеве. Собрание будет разбито на три этапа. Возможно, один из сборов проведем на Киевщине, чтобы получить больше спаррингов.

Олег Николаевич Шандрук будет работать с командой и дальше. Пока он не может полноценно возглавить команду, поскольку не имеет соответствующего PRO-диплома УЕФА.

В нашем тренере мы не сомневаемся", – сказал Габовда.