  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Габовда: В нашем тренере мы не сомневаемся, Шандрук будет и дальше работать с Вересом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Габовда: В нашем тренере мы не сомневаемся, Шандрук будет и дальше работать с Вересом

Премьер-лига

В Вересе доверяют молодому тренеру

Габовда: В нашем тренере мы не сомневаемся, Шандрук будет и дальше работать с Вересом

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал о, том, как команда будет готовиться к новому сезону.

"Будем дома. Нашли хорошую базу со всеми условиями в Тростянце, но не успели забронировать.

Подготовка будет проходить в Киеве. Собрание будет разбито на три этапа. Возможно, один из сборов проведем на Киевщине, чтобы получить больше спаррингов.

Олег Николаевич Шандрук будет работать с командой и дальше. Пока он не может полноценно возглавить команду, поскольку не имеет соответствующего PRO-диплома УЕФА.

В нашем тренере мы не сомневаемся", – сказал Габовда.

По теме
yellow-arrow
Динамо анонсировало выход новой домашней формы на следующий сезон. ФОТО
yellow-arrow
Официально: Полесье договорилось по подписанию защитника Динамо Тбилиси
yellow-arrow
Романо подтверждает подписание Шахтером тунисского центрбека за 2 илн евро
Юрий Габовда Олег Шандрук Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости