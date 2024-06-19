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Габовда: В нашем тренере мы не сомневаемся, Шандрук будет и дальше работать с Вересом
В Вересе доверяют молодому тренеру
Фото: НК "Верес"
Спортивный директор "
"Будем дома. Нашли хорошую базу со всеми условиями в Тростянце, но не успели забронировать.
Подготовка будет проходить в Киеве. Собрание будет разбито на три этапа. Возможно, один из сборов проведем на Киевщине, чтобы получить больше спаррингов.
Олег Николаевич Шандрук будет работать с командой и дальше. Пока он не может полноценно возглавить команду, поскольку не имеет соответствующего PRO-диплома УЕФА.
В нашем тренере мы не сомневаемся", – сказал Габовда.
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