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Украинская команда выиграла борьбу за Кемкина у иностранного клуба
Кипер останется в УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Львовские "Карпаты" оформят трансфер вратаря "Миная" Александра Кемкина. Источник сообщает, что стороны подпишут контракт на 3 года, а "львы" заплатят за переход футболиста 200 тысяч долларов.
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Отмечается, что на воспитанника запорожского "Металлурга" претендовало "Динамо" (Батуми), но экс-участник Первой лиги предложил лучшую сделку.
21-летний кипер сыграл в составе "Миная" 17 матчей. С 2019 по 2021 год Александр выступал в системе "Шахтера".
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Источник:Футбол 24
Опубликовал: Александр Симченко
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