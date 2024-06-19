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Журналист о Тлумаке: Человек все сделал, чтобы исчезла Волынь, затем перешел в Карпаты
Владимир Крамар рассказал о закулисье Карпат
Офіційний сайт Карпат/Автор невідомий
В СМИ появлялась информация, что Мирон Богданович негативно отреагировал на возможное появление в клубе агента Олега Авдыша, связанного с компанией PASS. Журналист Владимир Крамар раскрыл детали этой информации.
"Как PASS зашел в "Карпаты"? Это сделал Андрей Тлумак – исполнительный директор "Карпат". Я вообще не понимаю, как это может быть. Человек все сделал, чтобы исчезла "Волынь", затем перешел в "Карпаты" и не вывел их в УПЛ и вместо того, что его уволить как тренера-неудачника, его повысили до уровня исполнительного директора. Это в общем-то нонсенс. Я понимаю, что именно Тлумак завел PASS в “Карпаты”, какого-то серого кардинала”, – рассказал Владимир.
Андрей Тлумак работает во львовском клубе с 2020 года.
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