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Журналист о Тлумаке: Человек все сделал, чтобы исчезла Волынь, затем перешел в Карпаты

Премьер-лига

Владимир Крамар рассказал о закулисье Карпат

Журналист о Тлумаке: Человек все сделал, чтобы исчезла Волынь, затем перешел в Карпаты

Офіційний сайт Карпат/Автор невідомий

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В СМИ появлялась информация, что Мирон Богданович негативно отреагировал на возможное появление в клубе агента Олега Авдыша, связанного с компанией PASS. Журналист Владимир Крамар раскрыл детали этой информации.

"Как PASS зашел в "Карпаты"? Это сделал Андрей Тлумак – исполнительный директор "Карпат". Я вообще не понимаю, как это может быть. Человек все сделал, чтобы исчезла "Волынь", затем перешел в "Карпаты" и не вывел их в УПЛ и вместо того, что его уволить как тренера-неудачника, его повысили до уровня исполнительного директора. Это в общем-то нонсенс. Я понимаю, что именно Тлумак завел PASS в “Карпаты”, какого-то серого кардинала”, – рассказал Владимир.

Андрей Тлумак работает во львовском клубе с 2020 года.

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Андрей Тлумак Карпаты (Львов)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
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