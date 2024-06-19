Отдали дань традициям. Динамо презентовало новую форму на следующий сезон

Пресс-служба "Динамо" презентовала три комплекта игровой формы на сезон 2024/25.

Техническим спонсором киевской команды остается компания New Balance.

"Дизайн домашней формы обогащен вышиванковыми узорами с добавлением желтого цвета. Эта форма сочетает современную спортивную одежду с вечными традициями.

В этом сезоне мы отошли от традиционного сине-белого, и создали лимитированный комплект выездной формы в сине-желтых цветах, который является данью украинскому флагу, символизируя патриотизм и солидарность.

Третья форма имеет изумрудно-зеленый дизайн с брендингом золотого цвета. Она вдохновлена зеленой красотой киевских холмов, парков и куполами величественных киевских храмов, которые являются символом нашего древнего города", - говорится в сообщении.