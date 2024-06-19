Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отдали дань традициям. Динамо презентовало новую форму на следующий сезон
Необычные оттенки
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Пресс-служба "Динамо" презентовала три комплекта игровой формы на сезон 2024/25.
Техническим спонсором киевской команды остается компания New Balance.
"Дизайн домашней формы обогащен вышиванковыми узорами с добавлением желтого цвета. Эта форма сочетает современную спортивную одежду с вечными традициями.
В этом сезоне мы отошли от традиционного сине-белого, и создали лимитированный комплект выездной формы в сине-желтых цветах, который является данью украинскому флагу, символизируя патриотизм и солидарность.
Третья форма имеет изумрудно-зеленый дизайн с брендингом золотого цвета. Она вдохновлена зеленой красотой киевских холмов, парков и куполами величественных киевских храмов, которые являются символом нашего древнего города", - говорится в сообщении.
Популярное сейчас
- Журналист о Тлумаке: Человек все сделал, чтобы исчезла Волынь, затем перешел в Карпаты
- Драма на последних минутах. Португалия - Чехия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Томаш Суслов: Мой отец украинец, но я словак, поэтому я буду биться за Словакию
- Полесье подписало одного из лучших бомбардиров УПЛ прошлого сезона
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
Комментарии 1