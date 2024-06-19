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Отдали дань традициям. Динамо презентовало новую форму на следующий сезон

Премьер-лига

Необычные оттенки

Отдали дань традициям. Динамо презентовало новую форму на следующий сезон

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Пресс-служба "Динамо" презентовала три комплекта игровой формы на сезон 2024/25.

Техническим спонсором киевской команды остается компания New Balance.

"Дизайн домашней формы обогащен вышиванковыми узорами с добавлением желтого цвета. Эта форма сочетает современную спортивную одежду с вечными традициями.

В этом сезоне мы отошли от традиционного сине-белого, и создали лимитированный комплект выездной формы в сине-желтых цветах, который является данью украинскому флагу, символизируя патриотизм и солидарность.

Третья форма имеет изумрудно-зеленый дизайн с брендингом золотого цвета. Она вдохновлена зеленой красотой киевских холмов, парков и куполами величественных киевских храмов, которые являются символом нашего древнего города", - говорится в сообщении.

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Источник:
DynamoKyiv
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
19.06.2024 в 11:35
шопопало
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
19.06.2024 в 11:35
шопопало
Ответить
0
0

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