Премьер-лига
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Витенчук останется в УПЛ после ухода из Миная
Вскоре будет объявлено о переходе полузащитника
FC Minaj
Вадим Витенчук продолжит выступать в украинской Премьер-лиге.
Вчера стало известно, что 27-летний хавбек покинул "Минай" после завершения трудового соглашения с клубом.
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По информации ТаТоТаке, следующий сезон Витенчук начнет уже в составе "Оболони". Отмечается, что стороны достигли принципиального согласия и находятся на финальной стадии согласования контракта.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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