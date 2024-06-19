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Витенчук останется в УПЛ после ухода из Миная

Премьер-лига

Вскоре будет объявлено о переходе полузащитника

Витенчук останется в УПЛ после ухода из Миная

FC Minaj

Новина українською

Вадим Витенчук продолжит выступать в украинской Премьер-лиге.

Вчера стало известно, что 27-летний хавбек покинул "Минай" после завершения трудового соглашения с клубом.

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По информации ТаТоТаке, следующий сезон Витенчук начнет уже в составе "Оболони". Отмечается, что стороны достигли принципиального согласия и находятся на финальной стадии согласования контракта.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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