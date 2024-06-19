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Экс-защитник Динамо перейдет в Александрию на правах свободного агента
В еврокубках не сыграет
Фото: ФК Полісся
Бывший защитник "Полесья" Артем Шабанов сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации журналиста-инсайдера Игоря Бурбаса, в новом сезоне центрбек будет выступать за "Александрию". Команде Руслана Ротаня он достанется бесплатно, ведь "Полесье" предоставило 32-летнему игроку статус свободного агента. В прошлом сезоне Шабанов провел 24 матча в УПЛ, не отметившись результативными действиями.
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Источник:burbuzz
Опубликовал: Александр Бураков
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